Vetingu, Meta letër krerëve të grupeve parlamentare, ja çfarë kërkon

Disa orë para nisjes së seancës së jashtëzakonshme të Kuvendit për organet e Vetingut, Kryetari i Parlamentit, Ilir Meta u kërkon krerëve të grupeve parlamentare që të dorëzojnë emrat e deputetëve që do të marrin pjesë në komisionin ad hoc që përbëhen nga 6 deputetë: 3 nga pozita dhe 3 nga opozita.

Në shkresën që Meta ka dërguar tek grupet parlamentare, përcaktohet si afat ora 16:00 e së ditës së sotme, dorzimi i emrave: “Deri në orën 16:00 të dorëzohen emrat,-thuhet në letër. “Komisioni ad hoc do të përbëhet nga 3 deputetë: 3 nga shumica dhe 3 nga opozita”.

Kuvendi do të mblidhet për të përcaktuar procedurat parlamentare për funksionimin e komisioneve ad hoc dhe realizimin e procesit të votimit sipas ligjit të Vetingut si edhe për krijimin dhe përbërjen e komisionit ad hoc për verifikimin e kandidatëve për institucionet e rivlerësimit sipas ligjit të Vetingut.

Të dy projektvendimet kërkojnë votim me shumicë të thjeshtë.

PD-ja me aleatët e saj ka deklaruar se do të vazhdojë protestën në shesh dhe nuk do të hyjë në parlament.