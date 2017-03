Korrigjimi i listave/ Asistenca sociale, Klosi : Ja kush e ka të drejtën e përfitimit

Në analizën vjetore të Shërbimit Social Shtetëror, ministri Blendi Klosi kërkoi nga drejtorët rajonalë të SHSSH, rritje të shërbimit ndaj qytetarëve. Shërbimi ndaj njerëzve në nevojë tërhoqi vemendjen ministri Klosi, pavarësisht sa ka ndryshuar, nuk është asnjëherë I mjaftueshëm.

“ Janë problematika që shkojnë te grupi më vulnerabël, grup i cili cfarë do që të realizohet, cfarë do reforme që ne do marrim përsëri do kërkoj më shumë dhe kjo ndodh në të gjthë botën do ndodhi dhe në Shqipëri”- deklaroi Ministri Klosi.

Mendoj se e gjithë analiza e institucionit fillon në rradhë të parë me një kërkesë llogarie te vetja jonë dhe kuptimi i qartë që shërbimet që ne ofrojmë mund të jenë shumë të mira por përsëri janë shumë më pak se ato që duhet të realizojmë mbi qytetarët dhe mbi këtë filozofi ne duhet të ngremë gjithë debatin për reformat, edhe problematikat që ne kemi ndarë së bashku gjatë vitit 2016. Ministri Klosi kërkoi nga drejtorët rajonalë të Shërbimit Social Shtetëror, që me implementimin e reformës së ndihmës ekonomike, të eleminohen gabimet njerëzore gjatë përcaktimit të së drejtës së përfitimit të pagesës financiare.

“ Flasim për ndihmën ekonomike një reformë shumë e rëndësishme, një reformë që kërkon të targetoj varfërinë. Nëse ne realizojmë targetimin e varfërisë dhe kemi një bindjen që ne trajtojmë më të varfërit e më të varfërve dhe ne e realizojmë këtë targetim, ne e kemi bërë misionin tonë. Administratorët lokal e kanë kuptuar që janë pika më e rëndësishme e ndarjes ekonomike” – deklaroi Ministri Klosi.

Ministri i Mirëqënies Sociale tërhoqi vemendjen e drejtorëve rajonalë të SHSSH edhe në implementin e reformës tjetër shumë të rëndësishme që është në disa njësi duke u pilotuar, reforma në aftësinë e kufizuar.

“ E dyta që doja të ndaja me ju janë shërbimet për aftësinë e kufizuar. Unë mendoj që ne realisht jemi një sistem i cili ka nevojë për reforma të thella. Aftësia e kufizuar nuk është pagesë për varfërinë ndërkohë që në të gjithë territorin e Shqipërisë aftësia e kufizuar është pagesë për varfërinë. Kemi ndërmarrë tre hapa shumë të rëndësishëm. E para transparenca, e dyta identifikimi I saktë I rasteve të personave me aftësi të kufizuar. Po ndërtojmë një bazë të dhënash për të gjithë aftësinë e kufizuar. Kjo është detyrë shumë e madhe e cdo drejtorie rajonale që të mbledhin të dhënat për aftësinë e kufizuar. Rastet që unë kam ndjekur personalisht dëshmojnë se nese ka shumë vullnet nga vetë drejtorët dhe stafet e tyre mund të cojnë në situate shumë herë më positive dhe të kemi një reduktim për sa i përket reduktimit të problemative në territor përsa i përket kempeve.

Mendoj që ka shumë nevojë që stafet tona të trajnohen, ka shumë nevojë që të kuptohet nga stafet tona se kush janë problematikat edhe si mund ta cojnë më përpara dhe ta relizojmë më mirë, kush janë ato mekanizmat që shtojnë shërbimet karshi qytetarit” – deklaroi ministri Klosi.

Duke u ndalur tek aftësia e kufizuar, ministri Klosi deklaroi se një pikë shumë e rëndësishme është nxitja e punësimit për personat me aftësi ndryshe. Kjo do të nxitet edhe nga ndryshimet e fundit ligjore, miratuar të mërkurën në qeveri në Ligjin e Inspektimit.