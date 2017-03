Hyn në fuqi vendimi për akreditimet! Publikohen tarifat e reja për universitetet dhe kolegjet, variojnë nga 200 mijë deri në 1.8 milion lekë

Vendimi i qeverisë për riorganizimin e Agjencisë Publike të Arsimit të Lartë (APAAL) në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) tashmë ka marrë fuqi ligjore. Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë është institucion publik qendror, person juridik, me seli në Tiranë, dhe financohet nga buxheti i shtetit e të ardhurat e tjera të ligjshme.

Agjencia do të ketë pavarësi në hartimin dhe miratimin e procedurave, kritereve e formateve të vlerësimit, përzgjedhjen e ekspertëve e të komisioneve të posaçme të vlerësimit si dhe përpilimin e përmbajtjes dhe të rezultateve të raporteve të vlerësimit të cilësisë akademike.

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë drejtohet nga drejtori, i cili është titullari i institucionit. Drejtori i Agjencisë emërohet, lirohet/shkarkohet nga detyra me propozimin e ministrit përgjegjës për arsimin, me urdhër të Kryeministrit. Struktura dhe organika e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë miratohet me urdhër të Kryeministrit, brenda 1 (një) muaji nga hyrja në fuqi e këtij vendimi.

Krahas riorganizimit, vendimi përcakton edhe tarifat që universitetet do të paguajnë për shërbimin e agjencisë. Tarifat që paguajnë Institucionet e Arsimit të Lartë(IAL) për vlerësimin dhe akreditimin institucional, përllogariten sipas tarifës bazë të përcaktuar për llojin e institucionit mbi të cilën aplikohet rritje në % në varësi numrit të fushave të studimit ku operon IAL-ja, nivelit të studimeve dhe numrit të studentëve që ka në momentin e paraqitjes së kërkesës për vlerësimin e jashtëm në kuadër të akreditimit. Me vendim të Bordit të Akreditimit, mund të përjashtohen nga pagesa e tarifave për vlerësimin dhe akreditimin institucional institucionet e arsimit të lartë që kanë jo më shumë se 30 studentë, në të gjitha ciklet e studimit. Tarifat variojnë nga 200 mijë lekë deri në 1.8 milion lekë.