Dy buxhetet e Shqiperisë- Klodian Tomorri

Shqipëria ka dy buxhete. Një buxhet shteti 3 miliarde euro, që e administron qeveria dhe një buxhet tjetër droge 2 miliardë euro, që e administrojnë trafikantët.

Të ardhurat nga droga qenkan sa 20 për qind e ekonomisë kombëtare. Afganistani e ka patur këtë shifër në vitet më të errëta të tij rreth 30 për qind. Jemi afër.

Fitimet e drogës në ekonominë shqiptare qenkan më të larta se fitimet e ligjshme të të gjitha bizneseve.

Buxheti i shtetit mblodhi 220 milionë euro tatim mbi fitimin vitin e kaluar. Kjo do të thotë se në total fitimi legjitim i biznesit ka qenë 1.5 miliardë euro, kurse ai i droges paska qenë 2 miliardë.

Në fund. Programi 1 miliardë euro përmes të cilit qeveria kërkon të stimulojë ekonominë u dukërka qesharak para biznesit të drogës. As sa gjysma e tij.

A është ekonomia e zezë 2 miliardë euro në Shqipëri? Une nuk di ta them. Por di të them që në të gjithë Europen, tregu i kanabisit qarkullon 9 miliarde euro. Shqipëria paska 22% të biznesit.

Dhe ta mendosh që e gjitha kjo vetëm me 0.2 për qindëshin. Se 99.8 per qind të tjera i shkatërroi Saja.