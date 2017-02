Rama për abuzimet në gjykata: Le të çohet njëri këtu e të thotë e fitova çështjen pa paguar.

Kryeministri Edi Rama solli shembuj konkretë sot mbi çështjet e gjykuara keq nga Gjykatat shqiptare.

I ndalur konkretisht tek çështja e pronave, Rama lexoi e komentoi disa vendime të dhëna nga Gjykatat mbi tokat në bregdet.

“Le të çohet njëri këtu e të thotë e fitova çështjen pa paguar”. Kështu iu drejtua kryeministri biznesit lidhur me Gjykatën Administrative.

“E kërkuat me insistim, por thjesht u shtua një kasap më shumë në tregun e mishit të njerëzve. Ndryshon tek të tjerat, thjesht sepse rrjep me shpejt”.