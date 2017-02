Dëmshpërblimi i ish të përndjekurve, afatet e reja për aplikim

Ish-të përndjekurit e kategorisë së parë që nuk kanë plotësuar ende dokumentacionin për dëmshpërblim, tashmë do të kenë një mundësi të re për ta bërë këtë. Qeveria ka miratuar projektligjin që u jep një shans të ri atyre që nuk kanë arritur të aplikojnë për dëmshpërblim si kategori e parë deri në 1 korrik të vitit 2009. Afati i ri i përcaktuar është 31 dhjetori i vitit 2017. Nëse ata nuk i dorëzojnë dokumentet në këtë afat, do të humbasin të drejtën e përfitimit prioritar. Ish-të përndjekurit që përfitojnë nga rivendosja në afat e procesit të aplikimit duhet të plotësojnë formularin dhe ta dorëzojnë atë në Ministrinë e Drejtësisë. Sipas listës më të fundit të Ministrisë së Drejtësisë, konfirmuar nga Ministria e Punëve të Brendshme, me këto ndryshime do të bëhet e mundur futja në skemën e pagesës së dëmshpërblimit të rreth 1.343 personave, të cilët nuk kanë paraqitur kërkesën për përfitimin e dëmshpërblimit brenda afatit ligjor të parashikuar.

Brenda datës 31.12.2017, ata ish-të dënuar politikë të cilët bëjnë pjesë në kategorinë e subjekteve përfituese parësore dhe plotësojnë kriteret për të përfituar dëmshpërblim, drejtpërdrejt apo nëpërmjet kujdestarit ligjor, paraqesin në Ministrinë e Drejtësisë kërkesën me shkrim, për përfitimin e dëmshpërblimit financiar për dënimin penal të padrejtë, sipas formularit. “Mosparaqitja e kërkesës brenda afatit të përcaktuar në pikën 1 të këtij neni, sjell humbjen e së drejtës së dëmshpërblimit për ish-të dënuarin politik, i cili bën pjesë në kategorinë e subjekteve përfituese parësore. Sipas këtij ligji, ish-i dënuari politik i regjimit komunist, që bën pjesë në kategorinë parësore, personi i autorizuar apo kujdestari i tij ligjor nuk mund të rivendosen në afat për paraqitjen e kërkesës pas datës 31.12.2017”, thuhet në projektligj. Sipas tij, aplikimet e paraqitura në Ministrinë e Drejtësisë pas datës 1.7.2009, nga subjektet e kategorisë parësore, konsiderohen të vlefshme. Ministria e Drejtësisë fillon procedurën e shqyrtimit administrativ për kërkesat për përfitimin e dëmshpërblimit financiar, të paraqitura nga subjektet e kategorisë parësore pas datës 1.7.2009.

Janë përcaktuar gjashtë kategori prioritare dhe janë përcaktuar dokumentet që duhen plotësuar për çdo kategori përfituese. Të parat në listë janë gratë ish-të dënuara që jetojnë në momentin e pagesës. Sipas urdhrit të Ministrisë së Financave, në kategorinë e dytë me prioritet janë persona ish-të dënuar mbi 75 vjeç në datën e hyrjes në fuqi të ligjit që vazhdojnë të jenë gjallë. Ndërsa në kategorinë e tretë me prioritet janë persona ish-të dënuar politikë të gjallë që vuajnë nga sëmundje të rënda. Në kategorinë e katërt me prioritet janë personat ish-të dënuar që janë gjallë të cilët, pavarësisht moshës, në momentin e pagesës kanë fëmijë të mitur nën moshën 18 vjeç. Ndërsa nër kategorinë e pestë me prioritet janë personat ish-të dënuar që nuk jetojnë, por në momentin e pagesës kanë trashë-gimtarë të radhës së parë në moshë të mitur nën 18 vjeç. Në kategorinë e gjashtë me prioritet janë personat ish-të dënuar që janë gjallë dhe në momentin e pagesës nuk kanë mbushur 75 vjeç, të cilët duhet të dorëzojnë certifikatë personale jo më të vjetër se një javë nga data e dorëzimit dhe numër llogarie.