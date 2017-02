Transport publik, Veliaj: Riorganizim i linjave në periferi

Bashkia e Tiranës ka vënë në punë linjën e re të transportit urban, që zgjatet nga ish Stacioni i Trenit deri në Farkë, ndryshe nga më parë kur kjo linjë përfundonte në Sauk.

Shërbimi në linjën e re u inspektua nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, i cili theksoi se zgjatimi i saj plotëson një kërkesë të hershme të banorëve të periferisë, por edhe të qytetarëve të tjerë që duan të vizitojnë këtë zonë. Ai theksoi se ashtu si edhe në shumë linja të tjera të riorganizuara, edhe me këtë linjë qytetarët do mund të udhëtojnë për një distancë më të gjatë, duke paguar vetëm një biletë dhe me një abone.

Veliaj vuri në dukje se veç zonave urbane, shumë shpejt Bashkia e Tiranës do të propozojë zgjidhje konkrete për rregulimin e linjave të zonave rurale. Sipas tij, qytetarët do të marrin të njëjtin shërbim me të njëjtin cilësi, pavarësisht nëse jetojnë në qytet apo në periferi.

Falë riorganizimit të linjave urbane në Tiranë, linja e vjetër Qendër-Sauk tashmë përshkon itinerarin: Ish Stacioni i Trenit – Qendër – Sauk i Ri – Sauk i Vjetër – Sanatorium – Farkë. Pra, linja ka pësuar një dyfishim në distancë dhe qytetarët mund të përdorin edhe abone.

Për të përballuar fluksin që mund të sjellë zgjatja e linjës, linjës i janë shtuar edhe 5 autobusë, duke e çuar në 17 numrin e përgjithshëm të mjeteve që operojnë në këtë linjë.