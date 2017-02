Ndreu: Gjaku i te vrareve te pafajshem ne Gerdec e 21 Janar therret per ndeshkim penal!

Deputeti i Partisë Socialiste, Pjerin Ndreu, në një reagim të tijin në rrjetet sociale, ka sulmuar ashpër protestën e opozitës dhe kryetarin e PD, Bashën.

“Kryehajdutet mblidhen dhe therrasin se filani mund tju vjedhe ! Keto jane histori shqiptare qe gatuhen ne zyrat e atyre qe pretendojne te drejtojne vendin. Imoraliteti i kesaj pseudo kauze eshte dhe vetedemaskimi i nje kaste politike e cila ka bere aq zullume sa shqiptaret do i vuajne per shume kohe ! Gjaku i te vrareve te pafajshem ne Gerdec e 21 Janar therret per ndeshkim penal! Paniku qe i ka zene autoret e ketyre maskarave eshte i pafre. Ndeshkimi i ligjit kurre ska qene me afer se sot per kedo qe eshte zhytur ne llumin e krimit ! Dhe koka e krimit eshte dhe koka e cadres”, shkruan Ndreu.