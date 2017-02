Procedura elektronike- Si të aplikoni për leje ndërtimi

Sistemi ju njofton nëse procedurat janë kryer në rregull apo duhet ta përsërisni edhe një herë

Ministria e Zhvillimit Urban, shpjegon mënyrën dhe proçedurat që duhet të ndiqen për t’u pajisur me leje ndërtimi në kushtet e aplikimin on line përmes portalit (“E-Leja”) te e-Albania.

Sipas MZHU, fillimisht duhet të regjistroheni në portalin e-Albania sipas udhëzimeve të dhëna në këtë portal për kryerjen e regjistrimit. Pas regjistrimit duhet të hyni me kredencialet tuaja në shërbimin e-lejet e ndërtimit (linku: https://e-albania.al/sherbimi.aspx?kodi=6093) dhe të klikoni butonin “Aplikim i ri”. Në vijim, duhet të plotësoni me informacion fushat përkatëse dhe të ngarkoni në fund të aplikimit dokumentacionin e kërkuar. Në rast se nuk keni në dispozicion gjithë informacionin apo dokumentacionin e kërkuar, Ju mund ta ruani aplikimin dhe të vijoni me plotësimin dhe dërgimin e aplikimit në një moment të dytë, sapo të jeni gati.

Sistemi ju kërkon të ngarkoni kopjen e dokumentit të pronësisë. I gjithë dokumentacioni i nevojshëm për aplikimet për leje mund të konsultohet nga qytetarët në sistemin online e-leje në portalin e-Albania (https://ealbania.al/sherbimi.aspx?kodi=6093).

Mandat pagesa që ju kërkohet për t’u ngarkuar tek dokumentacioni plotësues, ka të bëjë me vlerën e tarifës dhe llogarinë bankare ku ju do të kryeni pagesën.

Me pas aplikohet për verifikim GIS Kadastër në bashkinë Tiranë. Formatin e projektit të ndërtimit i cili percillet ne versionin PDF.

Çdo dokument që ngarkohet në sistemin e lejeve të ndërtimit duhet të ketë kapacitet maksimal deri 20 megabyte, në mënyrë që të ngarkohet në sistem. Nëse ky kapacitet tejkalohet nga dokumenti, atëherë duhet domosdoshmërish që dokumenti të ndahet në disa dokumente me kapacitet deri në 20 mb dhe të ngarkohen një nga një në sistem.

MZHU shpjegon se sistemi ju njofton nëse procedurat janë kryer në rregull apo duhet ta përsërisni edhe një herë.