Ku gënjen Kadare për Enverin?-nga Gazmend Kapllani

Nga Gazmend Kapllani

Kadare është dhe do mbetet shkrimtar i madh. Por Enver Hoxha me Hrushovin nuk u ndesh për të shpëtuar Shqipërinë apo socializmin, apo për t’u prishur me kampin socialist. U ndesh për të mbrojtur Stalinin dhe mbi të gjitha për të shpëtuar vehten e tij dhe pushtetin e tij absolut dhe kriminal (si adhuruesi më i madh i Stalinit në kampin socialist).

Pas Mbledhjes së Moskës Shqipëria u izolua totalisht nga Lindja dhe Perëndimi, filloi të ndërtonte qindra mijëra bunkerë, Enver Hoxha u bë krejt paranojak dhe aty fillon periudha më e zezë e terrorit në Shqipëri që zgjati deri në rënien e komunizmit.

Në se një shkrimtar, sado i madh qoftë, vetëm e vetëm për të mbrojtur një nga librat e tij ku bën personazh kryesor Enver Hoxhën, bën sikur nuk e njeh këtë fakt është gjynah edhe për të edhe për librin.

(Sa për Pasternakun dhe Mandelshamin le t’i lemë të qetë sepse do rrotullohen në varret e tyre. Ngaqë nuk pranuan të bënin asnjë kompromis me Stalinin dhe pushtetin i pari vdiq i syrgjynosur dhe i dyti i ekzekutuar).