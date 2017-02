Kadastra Dixhitale për pronat, ekspertë japonezë do të vijnë në Shqipëri

Saktësim i hartave kadastrale, shmangie e mbivendosjeve dhe planifikim i investimit të pronave

Projekti i informacionit Gjeo-hapësinor, impakt në zhvillimin e territorit Tiranë-Durrës

Etleva XHAJANKA

Agjensia Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA), po zgjeron asistencën teknike në Shqipëri duke e shtrirë kontributin e saj edhe në fushën e zhvillimit të qëndrueshëm të territorit, në zonën Tiranë-Durrës.

Në një njoftim për shtyp, JICA bëri të ditur të enjten se, nënshkrimi i marrëveshjes, një ditë më parë në Tiranë me Qeverinë e Shqipërisë, për zbatimin e Projektit të Asistencës Teknike, në “Projektin për informacionin Gjeo-hapësinor dhe zhvillimin e qëndrueshëm të territorit në zonën Tiranë-Durrës, do të rrisë më tej aktivitetin për zhvillimin social dhe ekonomik të një prej zonave më të rëndësishme në vend, siç është hapsira Tiranë-Durrës.

Projekti gjithashtu, synon të zhvillojë kapacitetet e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeo-hapësinor (ASIG), për të prodhuar harta topografike të shkallëve të mëdha, të përpikta, citon njoftimi.

Projekti- harta dixhitale në shkallë të mëdha, sipas standardeve bashkëkohore të përdorura në Japoni

Zhvillimet aktuale në Tiranë, kryeqytetin e Shqipërisë, kanë pësuar rritje të jashtëzakonshme si urbane ashtu edhe të popullsisë në dekadat e fundit. Në vitin 2008 popullsia e Tiranës arriti në 640.000 banorë, nga 250.000 në vitin 1989. Shërbime të tilla si; zhvillimi i infrastrukturës së nevojshme, shërbimet për administrimin e territorit, përfshirë ndërtimin e banesave, furnizimin me ujë dhe kanalizime, menaxhimin e mbetjeve si dhe transporti publik, mbizotërohen krejtësisht nga zhvillimi në mënyrë të pa-përshtatshme e të pa-planifikuar.

Vizioni i qeverisë shqiptare ka një orientim të vendosur, për të zhvilluar projekte dhe plane më specifikë, si dhe të integruar, vecanërisht, dhe sa më shpejt që të jetë e mundur, për zonën Tiranë Durrës. Kjo për arsye se tiparet topografike të kësaj zone kanë ndryshuar me shpejtësi. Por hartat ekzistuese topografike, të shkallëve të mëdha, të prodhuara në vitet ’80, nuk janë përditësuar për shkak të pamjaftueshmërisë financiare apo teknike. Aktualisht ka nevoja të mëdha për harta të shkalës 1:2000, nga shumë palë të interesuara, pasi këto lloj hartash janë të përshtatshme për mirëmbajtjen territoriale, infrastrukturën rrugore, furnizimin me ujë të pijshëm, kanalizimet etj.

Në kushtet e sipër-përmendura, Qeveria shqiptare i kërkoi Qeverisë së Japonisë të zbatojë “Projektin për informacionin Gjeo-hapësinor dhe zhvillimin e qëndrueshëm të territorit në zonën Tiranë-Durrës, duke synuar të rrisë më tej aktivitetet për zhvilimin social dhe ekonomik të zonës në fjalë, përmes shfrytëzimit të hartave topografike digjitale të shkallëve të mëdha. Ky projekt parashikon krijimin e hartave dixhitale në shkallë të mëdha për zonen ekonomike Tiranë-Durrës sipas metodikave dhe standardeve bashkëkohore të përdorura në Japoni, si dhe transferimin e teknologjisë, ku përfshihen infrastruktura harduerë dhe softuerë, si dhe trajnimi i punonjësve të ASIG. Nga ky projekt përveç ASIG janë përfitues të gjitha autoritetet publike qendore dhe lokale të cilat kanë si bazë të aktiviteteve të tyre informacionin hartografik.

Ekspertë Japonezë të JICA-s do të vijnë në Shqipëri, për të mbështetur ASIG

Përmes këtij Projekti të Asistencës Teknike, ekspertë Japonezë të JICA-s do të dërgohen në Shqipëri për të mbështetur ASIG që të rrisin dhe zhvillojnë më tej kapacitetet teknke dhe njerëzore të këtij institucioni, si dhe të transferojnë njohuritë e nevojshme tek pala Shqiptare. Është planifikuar, që përmes mbështetjes së JICA-s, të zhvillohen në Japoni, trajnime për personelin e ASIG-ut, lidhur me teknologji të përparuara për mbledhjen e të dhënave, shfrytëzimin sa më të mirë të informacionit gjeo-hapësinor etj. Gjithashtu një numër pajisjesh dhe programesh do të sigurohen për ASIG-un, përmes këtij bashkëpunimi teknik.

JICA, është Agjensia e Qeverisë së Japonisë, përgjegjëse për zbatimin e ndihmës bilaterale, përmes bashkëpunimit Teknik, Kredive të buta për zhvillim, dhe ndihmës “Grant”. Aktualisht, sektorët ku JICA është përqendruar në Shqipëri, përfshijnë mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin e industrive lokale, zhvillimin e sektorit privat dhe promovimin e turizmit. Zyra për Ballkanin e JICA-s mbulon veprimtarinë për 6 vende në zonën e Ballkanit, të cilat janë Shqipëria, Bosnje e Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Mali I Zi dhe Serbia.