Deklarata e Ministrit Ahmetaj – Falen 90 mld lekë detyrime, ligji miratohet sot nga qeveria

Mbledhja e qeverisë e 22 shkurtit pritet të miratojë ligjin i cili përcakton skemat për fshirjen e detyrimeve tatimore, doganore dhe gjobave të papaguara nga subjektet. Ministri i Financave bëri me dije këtë fakt, ndërsa tha se 90 mld lekë pritet të falen, por subjektet për të përfituar sipas ligjit duhet të paguajnë detyrimet ndaj shtetit nga janari 2011 deri në dhjetor 2014. Ministri i Financave, Arben Ahmetaj, në analizën e ekonomisë për 2016 tha se refomat kanë reflekuar në rritje ekonomike dhe prishtmëritë për 2017 janë që ajo të arrijë në 3.8%.

Në rast se subjektet paguajnë të gjithë detyrimin tatimor nga janari 2011 deri në dhjetor 2014, do të përfitojnë falje të kamatvonesave dhe gjobave.

Këtë e parashikon ligji për fshirjen detyrimeve për taksa vendore, doganore dhe kamatvonesa të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të papaguara që pritet të miratohet në mbledhjen e qeverisë në 22 shkurt.

Këtë fakt e bëri të ditur Ministri i Financave, Arben Ahmetaj, gjatë analizës për performancën ekonomike të vitit 2016.

Qeveria ka vendosur faljen e gjobave dhe kamatëvonesave për bizneset debitore si dhe për faljen e taksave dhe kamatave për automjetet.

Sipas draftit përfundimtar, do të përfitojnë pronarët e mjeteve që nuk kanë paguar asnjë taksë prej vitit 2011 e në vazhdim dhe duan të çregjistrojnë mjetet e tyre, të cilët duhet të paraqesin në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Rrugor katër dokumente. Pronari i mjetit do të përfitojë falje për të gjitha detyrimet në momentin që kërkon çregjistrimin e mjetit, dhe duhet të paraqesë: Lejen e qarkullimit, certifikatën e pronësisë dhe targat e mjetit. Në rast se nuk i ka këto dokumente, i kanë humbur ose ia kanë vjedhur, duhet të paraqesë denoncim në polici. Procedura për çregjistrimin e mjeteve do të nisë menjëherë pas miratimit nga qeveria të draftit “Për pagesën dhe fshirjen e pjesshme të detyrimeve tatimore dhe detyrimeve të pagueshme në doganë, si dhe procedura e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të transportit pas fshirjes së detyrimeve tatimore”. Drafti pritet të kalojë sot në mbledhjen e qeverisë dhe menjëherë pas miratimit, Drejtoria e Shërbimit të Transportit Rrugor do të përgatisë udhëzim për të gjitha mjetet që përfitojnë nga falja.

PROCEDURA E ÇREGJISTRIMIT TË MJETEVE DHE FALJES SË DETYRIMEVE

1. Çregjistrohen të gjitha mjetet e regjistruara në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor, të cilat nuk kanë kryer asnjë veprim me këto mjete pas periudhës 31 dhjetor 2011.

Çregjistrimi i mjeteve bëhet pa paguar detyrimet e prapambetura, si: taksën e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve dhe taksën vjetore të qarkullimit rrugor, taksën vjetore të mjeteve të përdorura, taksën e mjeteve luksoze, si dhe gjobat e llogaritura për efekt të mospagimit të taksave e tarifave. Tatimpaguesit/ personat përgjegjës kanë të drejtë që brenda datës 31.03.2017 të paraqiten pranë DPSHTRR për të kryer, pa pagesë, veprimet e çregjistrimit apo për të kërkuar moskryerjen e procedurës së çregjistrimit të mjetit dhe mbajtjen aktiv të tij. Personave të cilët paraqiten dhe kërkojnë moskryerjen e procedurës së çregjistrimit të mjetit dhe mbajtjen aktiv të tij, u falen detyrimet tatimore për periudhat përpara dhjetorit 2011 dhe duhet të kryejnë pagesat e të gjitha detyrimeve që u përkasin periudhave pas janarit 2012 dhe u falen gjobat për këtë periudhë. Nëse brenda datës 31.03.2017 personat e interesuar nuk paraqiten për të kërkuar mbajtjen aktiv të mjetit, DPSHTRR-ja do të kryejë pa pagesë çregjistrimin e mjeteve dhe shuan detyrimet tatimore për këto mjete. Lista e mjeteve me targat përkatëse të çregjistruara sipas këtij ligji u dërgohet Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Drejtorisë së Policisë së Shtetit për bllokimin dhe sekuestrimin e tyre.

PËRFITUESIT

1. Falen detyrimet për 140 mijë mjete

Falen gjobat për mjetet që paguajnë taksat Falen gjobat dhe taksat për mjetet që do të dalin nga qarkullimi 4. Për makinat që s’kanë paguar detyrimet para vitit 2011, falen gjobat dhe taksat në rast se çregjistrohen Pronarët e mjeteve që s’kanë paguar detyrimet para vitit 2001 dhe duan të mbajnë makinat, duhet të paguajnë vetëm taksat, u falen kamatat Pronarëve të mjeteve që s’kanë paguar taksat pas vitit 2011 e në vazhdim, iu falen kamatat në rast se paguajnë të gjitha detyrimet, pra për periudhën 2012-2015.

DETYRIMET QË FSHIHEN

1. Gjobat për dorëzim të vonuar të vendimit për destinimin e rezultatit dhe dorëzim me vonesë të pasqyrave financiare të aplikuara sipas ligjit “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, të llogaritura deri në datën 31.12.2016. 2. Gjobat për mosdeklarim në afat, për deklarata të padorëzuara, me kusht që çdo deklaratë e padorëzuar të dorëzohet deri në datën 30.06.2017.