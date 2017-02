“Tërmet” politik në Serbi: “Varrmihësi” Nikoliç po ia prish festën Vuçiçit

Maksim Sinemati

Kryeministri i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, synon, tani, që ta kontrollojë “varrmihësin” Tomisllav Nikoliç qëmund të dalë si një rival i rrezikshëm në garën për postin e presidentit të ardhshëm të këtij vendi dhe t’ia prishë, kështu festën, Vuçiçit, vihet në dukje në një koment të botuar, ditët e fundit, në gazetën austriake “Die Presse” që thekson se, nëse gara presidenciale do të kalojë në raundin e dytë, atëherë, gjithçka është e mundur.

“Tërmet politik në Serbi”, nënvizon, nga ana e saj, agjencia gjermane e lajmeve, DPA, lidhur me “përplasjen e ashpër mes dy politikanëve më të rëndësishëm në Serbi, duke vënë në dukje se “kryeministri aktual Aleksandar Vuçiç u zgjodh njëzëri nga partia e tij e gjithëfuqishme, SNS (Partia Progresiste Serbe) si kandidat për në zgjedhjet presidenciale të ardhshme që janë planifikuar që të zhvillohen në Serbi,në prill të këtij viti.

Presidenti aktual serb (2012), Tomislav Nikoliç, themelues dhe ish-lider i SNS-së, si edhe ish-drejtor i varrezave të qytetit të Kragujevacit, nga edhe e ka marrë nofkën “varrmihës”, duket se nuk dëshiron që t’i hapë rrugë të “birit” politik të tij dhe planifikon që të kandidojë, përsëri. Sidoqoftë, në qarqet politike serbe, gjithashtu, thuhet se Nikoliçi, në këmbim të heqjes dorë nga funksioni më i lartë shtetëror, ka kërkuar që të bëhet pasardhës i Vuçiçit në krye të qeverisë dhe të partisë. DPA-ja konstaton se të dy politikanet kryesorë serbe në Serbi përfaqësojnë dy fraksione të ndryshme në SNS. Nikoliçi kërkon një bashkëpunim më të ngushtë të Serbisë me Rusinë, ndërsa Vuçiçi është në favor të marrëdhënieve me BE-në dhe SHBA-në, pra, në favor të një afrimi të mëtejshëm të Serbisë drejt Perëndimit. “Përfundoi harmonia në partinë nacionaliste serbe, SNS, në pushtet”, thekson “Die Presse” e Vjenës, duke shtuar se kryesia e kësaj partie e shpalli Vuçiçin, në pamje të parë si “tëplotfuqishëm” në SNS, si kandidat presidencial.Madje, edhe i biri i presidentit aktual serb, Radomir Nikoliç, i “dha amin largimit të babait të tij”.

Por, më pas, doli se Tomislav Nikoliçi synon që të kandidojë, përsëri. Sidoqoftë, analistët politikë thonë se Nikoliçi, duke hyrë në garën presidenciale, vetëm se do që të qëndrojë ende në “piacën” politike, pasi konkurrimi i tijduket si i pashpresë. Pakkush, në qaqet politike serbe, i jep shanse Nikoliçit që ai të rizgjidhet si president i Serbisëpa mbështetjen e SNS-së që, sikurse e thamë më lart, ia ka besuar kandidaturën presidenciale Vuçiçit. Sidoqoftë, “varrmihësi” Nikoliç mund t’ia prishë festën Vuçiçit, sepse, pa votat e votuesve besnikë të Nikoliçit në Serbinë Qëndrore, vështirë se fitorja e paralajmëruar e favoritit Vuçiç do të jetë e lehtë. Në rast se Nikoliçi, gjithashtu, në përpjekjet e tij për të marrë sa më shumë vota, do të nxjerrëndonjë “skelet nga dollapi”, atëherë, fitorja, në pamje të parë e sigurt, e kryeministrit aktual serb, Vuçiç, do të mund të kërcënohet në raundin e dytë, ku ai pritet që ketë përballë kandidatë të tillë seriozë, si ish-ministri i Jashtëm Vuk Jeremiç, ish-ombudsmani Sasha Jankoviç dhe ultranacionalisti Voisllav Sheshel.