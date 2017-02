Gjykimi i dosjeve duhet filluar me atë të pushkatimit të dy poetëve

Nga Faik ISLAMI

Sapo kam përfuduar së studiuari dosjen e pushkatimit të dy poetëve; Vilson Blloshmi dhe Genc Leka. Në fund të këtij studimi të plotë e të pa cënushëm, cilado mendje njerezore do të pësonte një tronditje të thellë. Dhe arrin momenti kur në thellësi të shpirtit ndjejhet boshllëku, që jep goditja prej skenave tmerruese. Kam patur rastin të lexoj, apo të shikoj interpretime artistike, të plot dramave njerëzore, por si drama e tjerrë në faqet e kësaj dosjeje, për t’u marrë jetën dy djemve të rinj, dy njerëzve të thjeshtë, që kishin nisur ëndrrat, duke thurur vargje, sikundër atyre u jepte këndvështrimi mbi jetën, shoqërinë, punën dhe të gjitha ato ndërë në lëtrat, ku hidhnin si shprehje të ndjenjave, ndjesive dhe ëndrrave, sytë e mi, kurrë nuk kishin parë kurrë.

Dosja është një “Piramidë provash”, faktesh, dokumentash, deklaratash, opinionesh, kallzimesh, mbledhjesh të një forumi partie, informacione gjithfarësh, dhe karakteristikash të përpiluara nga funksionarë të rangjeve të ndryshme, të cilët paskan patur tërë atë kohë në dispozicion, pa bërë asnjë punë tjetër, por vetëm e vetëm se si të arrinin ta bënin figurën e atyre dy djelmoshave, stërrë të zezë, dhe tmerrësisht armiqësore, në konflikt të programuar me sistemin, me udhëheqësinë e partisë dhe të shtetit.

Në dosje bien në sy disa momente, mbi të cilat sot, një mendje e freskët kurrsesi nuk mund të mbetet asnjanëse, e kjo qysh në fletët e para, të një akuze të thurur me një djallëzi skandaloze. Momenti i parë është ai që të lind vetvetiu si pyetje: pse ajo akuzë zuri në “rrjetë “ dy poetët? Dhe ndërsa lexon numurin e madh të operativëve të marrë me “zbulimin” e veprimtarisë armiqësore të Vilsonit, së pari, por edhe të Gencit, informacionet e tyre aq mjeranë në formulim dhe në përmbajtjen e tyre, të vjen të bërtasësh dhe të hedhësh në zjarr morinë e informacioneve. Por stepesh sepse ato janë dhe do të mbeten si pjesa më diskredituese e asaj veprimtarie të njërëzve të zellshëm, të ligësisë. Duke lexuar ato informacione krejtësisht poshtëruese, ndjen neveri së pari për ata që i kanë firmosur e nisur , por edhe për ata derdimenë që uleshin mbi to dhe si i tirrnin gjërë e gjatë në vorbullën e marrëzive, merrnin vendime për jetën e njerëzve të çdo rangu , në këtë rast të atyre poetëve që hidhin hapat e para të një letërsie të çiltër, të një lëtërsie pa pengesa. Pikërisht, duke lexuar sa shprehnin vargjet dhe si i interpretonin ato, injorantët dhe mjeranët me kobure të zbatimit të ligjeve të kohës, në mënyrën më të shëmtuar, të vjen t`i mëshirosh, duke u lutur për Vilsonin dhe Gencin, që shpirtërat e tyre të prehen në paqe!

Momenti tjetër që shkakton pëshjellimin shpirtëror të lexuesit normal është, kur përtej injorantëve me kobure, të dalin përpara intelektualët e ngarkuar për ekspertizën e vargjeve, të cilët kishin marrë urdhër qysh në frazën e parë të “projekt detyrës” shprehimisht: “Të nxirret qëllimi armiqësor i vargjeve të poetit ….!” Ky është momenti më kulmor i dosjes sepse këtu shfaqen lakuriq vlerat morale të intelektualëve të kohës, me vete moralitetin e asaj pjese të intelektualëve në fushën e letrave shqip e cila, me sa ka bërë, e ka njollosur vehten shumë rëndë. Moraliteti i shoqërisë u shpërfaq në kohën kur kjo dosje, që ngarkohej me fatin jetësor të poetëve, mori rrugën e “ferrit pagan”. Sepse të brengos tej mase fakti që pikërisht intelektualë të tillë kanë njollosur profesionin dhe dinjitetin njerëzor, duke rënë kryekëput në pozitat dhe qëllimet e injorantëve me kobure, sepse kanë lënë gjurmët e një injorancie edhe më të madhe se sa e injorantëve me kobure, nga se kanë gjuajtur me topin e “super injorancës”, për t`i vrarë të dy poetët, me shënimet, se gjoja vargjet e të dy poetëve pasqyronin “frymën nihiliste” të arrijteve të sistemit në atë kohë. Dhe ata letrarë “shijehollë” kuptuan më së miri se pikërisht Vilsoni dhe Genci nihilzmin e tyre do ta shndërronin në “raketa” për shkatërrimin e sistemit socialist. Ky amoralitet profesional, ndoshta edhe pa e kuptuar hartuesit e aty relacioneve të marra e vrastare, u dha injorantëve armën argumentuese mbi ligjet “llastikë” të kohës , pse te dy djemve, u duhej mohuar jeta, pa një pa dy ! Dhe të pështiroset kur në vijim lexon se si forumet e partisë në rreth analizuan dhe morën vendimet e “mëdhaja”, për ta ruajtur shtetin dhe partinë në krye të shtetit nga të dy poetët “kriminelë” dhe për hesap të tyre, po ata vendosën që ata të dy djem të njomë , të merreshin dhe të pushkatoheshin” ! Rekomandime më kriminale, qëndrime më ogurzeza ndaj mohimit të jetës së poetëve, historia e shoqërisë njerëzore ka parë vetëm në kohën e Romës së lashtë, kur romakët internuan Ovidin dhe detyruan të vriste vehten Ciceroni. Por gjene edhe ahere jo me kaq tmerr ! Sepse vazhdimësia përfshiu jo vetëm poetët, por tërë familjet e tyre me kuç e me maç.

Mjafton t’u hedhësh sytë gishtave të shtëmbëruar të dyuarve të vëllait të Vilsonit, Bedriut, mbetur gjallë, për t’i parë edhe sot torturat e përjetuara e gjithë familja, i gjithë fare e fisi, me pasuri të rrëmbyer e tërë katandinë. Dhe shkaku, i sajuar, ishin vargjet armiqësore të poetëve. Ja pse jo thjesht hapja, por studimi e gjykimi i dosjeve, duhet të nisë pikërisht nga dosja e të dy poetëve të pushaktuar. Sepse kur është ngritur dora mbi poetët, është qëlluar rëndë mbi shpirtin njerëzor. Mbase edhe prej Musinesë, por ajo përfaqësonte një frymë, një bindje politike, e cila binte ndesh me frymën e pushtetit të kohës dhe pushtetet edhe vrasin për ruajtjen e pushtetit, por të pushkatoheshin bigarrihak poetët si Vilson Blloshmi dhe Genci Leka, kjo mbetet njolla më e zezë në ndërgjegjen tonë kombëtare. Pikërisht për këtë arësye i mbetem mendmit se duhet nisur menjëherë gjykimi i dosjes së pushkatimit të poetëve, si moment reflektimi dhe vetëpastrami të ndërgjegjes.