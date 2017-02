Amnistia fiskale për taksat e pensionet, Financat dërgojnë draftin në qeveri

Qeveria pritet të miratojë draftin e shumëpërfolur “të amnistisë”, të hartuar nga Ministria e Financave. Sipas burimeve nga ky dikaster, drafti përfundimtar tashmë, i dakortësuar edhe me ekspertët e Fondit Monetar Ndërkombëtar është dorëzuar pranë Këshillit të Ministrave për miratim. Puna nga ekspertët e financave ka nisur që në mesin e vitit 2016, për t’u finalizuar në shkurt të këtij viti.

Ky draft pritet të fshijë taksat e papaguara, gjobat dhe kamatë­vonesat për makinat dhe bizneset, por edhe gjobat për kontributet e papaguara të pensioneve.

Nisma pritet të parashikojë faljen e detyrimeve para vitit 2010, ndërsa për detyrimet pas kësaaj periudhe falja do të përfshijë vetëm kamatëvonesën apo penalitetet e tjera, kundrejt pagesës së detyrimit fillestar.

Për këtë periudhë të vetmet taksa që nuk do të fshihen do të jenë kontributet për sigurimet shoqërore, por do të fshihen gjobat e krijuara nga mospagimi i taksës. Gjobat nga mospagimi i kontributeve në sigurimet shoqërore do të fshihen edhe për periudhën 1 janar 2011 deri më 31 dhjetor 2014, me kushtin që të paguhet i gjithë detyrimi.

Për kontributet e sigurimeve shoqërore, objekt i draftit të fshirjes së detyrimeve do të jenë vetëm gjobat për sigurimet shoqërore të papaguara. Drafti përcakton se gjobat e kontributeve do të fshihen pa kusht deri në dhjetor të 2010-­s. “Fshihen gjobat dhe kamatëvonesat për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, që u përkasin periudhave tatimore dhjetor 2010 e më parë, të cilat rezultojnë të regjistruara në llogarinë e subjektit”, thuhet në relacionin e projektligjit.

Shkak i mosfshirjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore është që personat e rinj që do të mbushin moshën e daljes në pension të mos përfitojnë më pak pension. Në rast se këto kontribute të papaguara do të fshiheshin, atëherë për këtë periudhë nuk do të ketë pagesa, çka do të thotë që këta persona do të përfitonin më pak pension. Për periudhën nga 1 janari 2011 deri në dhjetor të 2014, gjobat për kontributet e pensionit do të fshihen me kushtin që të paguhet i gjithë detyrimi për kontributet e sigurimeve shoqërore. Për periudhën e faljes së gjobave me kusht, drafti përcakton se afati i pagimit të detyrimit të plotë është 6 muaj pas hyrjes në fuqi të ligjit.

Edhe pse nga biznesi është kërkuar prej vitesh një amnisti fiskale, mosdakortësia mes forcave politike, ka bërë që kjo të mos realizohet në këto 25 vite ekonomi tregu.

Kjo ka bërë që për vite me radhë, qeveritë të ndërmarrin nisma ligjore për falje detyrimesh të ndryshme. Por kjo gjë nuk është mirëpritur nga të gjithë, pasi përfitimi ka qenë vetëm për ata që nuk kanë qenë të rregull në pagesat e detyrimeve, duke sjellë pakënaqësi tek ato biznese, apo ata individë që kanë qenë të rregull të pagesat e detyrimeve ligjore dhe fiskale.

Sipas tyre, kjo ka bërë që edhe niveli i informalitetit të rritet, duke ndikuar negativisht në deformimin e tregut.