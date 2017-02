Veliaj: Mbajtëm premtimin, linja e Porcelanit zgjatet deri në Linzë, shërbim dinjitoz për qytetarët

Të privuar prej vitesh nga shërbimi i transportit urban, tashmë banorët e Linzës dhe zonës së Thesarit kanë mundësi që të udhëtojnë drejt qendrës së Tiranës, pa qenë nevoja të ndryshojnë autobus apo të marrin linja të tjera. Bashkia e Tiranës ka realizuar një tjetër premtim të sajin, duke zgjatur linjën e Porcelanit deri te godina e Thesarit të Shtetit, çka u mundëson banorëve të kësaj lagjeje të re lëvizjen deri në qendër të Tiranës vetëm me anë të një linje.

Në vazhdën e inspektimeve në terren të shërbimit të transportit publik në kryeqytet, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj udhëtoi me autobusët e kësaj linje, ku pa nga afër shërbimin e ofruar dhe u njoh me vlerësimin e qytetarëve, ndërsa theksoi se ky është një tjetër premtim i mbajtur.

Veliaj tha se kjo linjë, përveç shtimit të stacioneve dhe zgjatjes së saj, ka shënuar një përmirësim të ndjeshëm të cilësisë së shërbimit dhe kjo falë shtimit të flotës me mjete të reja, ashtu edhe nëpërmjet shpeshtësisë së lëvizjes. “Kjo vjen gjithashtu me një shtim 60% të flotës së mjeteve, mjete të reja me shumë pak kilometra, me autobusë që funksionojnë me kondicionim dhe ngrohje. Më vjen mirë që i jemi përgjigjur kërkesës së qytetarëve brenda një kohe jashtëzakonisht të shkurtër për përmirësimet në këtë linjë. Me shtimin e stacioneve, me shtimin e flotës, gjykoj që kemi marrë një vendim të drejtë dhe që po na jep fryte me një numër të konsiderueshëm qytetarësh, që shprehin kënaqësinë me mënyrën se si po performon linja”, tha Veliaj.