Protesta e PD, Balla: PD protestonë për qeveri imagjinare. PS e bindur se do rikonfirmohet ne zgjedhje si force e parë

Nënkryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla ka komentuar sot protestën e Partisë Demokratike, e cila sot është në ditën e 3-të të saj.

Me ironi Balla pohoi se opozita u mblodh në tubim për zgjedhjet, ndërsa tani kërkojnë qeveri imagjinare.

Nga ana tjetër ai rikonfirmoj se dita e zgjedhjeve do të jetë 18 qershori, ashtu siç e ka përcaktuar edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ndërsa tha se PD do të rikonfirmohet si forca e parë.

“I bindur se PS do rikonfirmohet si forcë e parë. Pa vetting dhe reformë në drejtësi, nuk ecën integrimi. Protestë kundër varfërisë duke hëngër pica, kjo nuk ka sens”, theksoi Balla.

Në një konferencë nga Kryesisa e Kuvendit, Balla u shpreh: “Protesta e opozites u mblodh per zgjedhje te lira. Sot e harruan kauzen, protestojne per qeveri imagjinare. Në 18 qershor qytetarët do thirren per te votuar. PS e bindur se do rikonfirmohet ne zgjedhje si force e pare”.

Balla delaroi se pa vetting dhe reformë në drejtësi vendi nuk mund të ecë përpara në proçesin e integrimit në BE.

“ Ata drejtues të PD që e kane lidhur avenirin e tyre kunder reformes ne drejtesi duhet te kuptojne se po punojne kunder reformave. Parlamenti po punon normalisht me Komisione”.