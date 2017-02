Në fuqi nga 1 Marsi/ Rriten pagat për mjekët dhe administratën,ndryshon paga minimale,favorizohen fasonët

Tahiri : Pagat e policisë private 330 mijë lek



Këshilli Kombëtar i Punës ka diskutuar vendimin për rritjen e pagës minimale me pjesëmarrje të gjerë të përfaqësuesve të qeverisë, bizneseve dhe sindikatave. Ministri i Financave, Arben Ahmetaj ka theksuar se qeveria duke ndjekur parimin e konkurrueshmërisë, mendon që të bëjë rritjen tradicionale të pagës minimale, në nivelin rreth 5 për qind, pra rreth 1100 lekë.

Nga ana e tyre bizneset për herë të parë kanë dalë në një qëndrim unanim, duke pranuar rritje edhe më shumë se 2 mijë lekë të pagës minimale për shumicën e sektorëve, por duke kërkuar favorizim të industrinë me material porositës.

Ndërsa Konferedarata e Sindikatave të Shqipërisë, ka kundërshtuar propozimet e biznesit, të cilat sipas tyre nuk kanë logjikë ekonomike, dhe nga propozimi i parë për rritje me 30 për qind, bien në nivelin e 26 mijë lekëve në muaj, pra një shtesë prej 4 mijë lekësh.

Pas diskutimeve, Këshilli Kombëtar i Punës doli në përfundimin që paga minimale të rritet nga 1-2 mijë lekë por ky propozim do të diskutohet me FMN në datën 24 shkurt. Për biznesin fason u propozua që paga minimale për këtë vit në rritej me 1000 lekë, ndërsa vitin e ardhshëm me 2 mijë lekë.

Rritje pagash në shëndetësi, Beqaj: Përfitojnë mjekët roje

Rritja e pagave do të shtrihet edhe në sektorin shëndetësor. Gjatë fjalës së tij në Këshillin Kombëtar të Punës, ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj ka theksuar se rritja e pagave për mjekët është domosdoshmëri.

Ministri ka bërë me dije se pagat për mjekët roje do të dyfishohen, ndërsa do të rriten me 25% pagat për personalin e urgjencave kardiake, cerebrale-vaskulare. Beqaj tha se është rreth 14 miliardë lekë kostoja e rritjes së pagave për këtë sektor.

Rritja e pagave për administratën publike hyn në fuqi më 1 Mars, po ashtu edhe vendimi për rritjen e pagës minimale për punonjësit në institucionet shtetërore.

Tahiri : Pagat e policisë private 330 mijë lek

Çdo mekanizëm i shtetit do të vihet në lëvizje që policët privat të paguhen në bazë të ligjit. Kështu u shpreh Ministri i Brendshëm Saimir Tahiri në një takim me përfaqësues të Kompanive të Policisë Private në vend. Tahiri ka kërkuar nga të nënët mijë policët privat që të bashkëpunojnë me shtetin për të marrë pagën që ju takon nga kompanitë , pasi ky është hapi i parë për të vendosur standardet.

Tahiri ka sjellë edhe një herë në vëmendje të policisë private nismën ligjore që ka ndërmarrë Kuvendi, Komisioni i Sigurisë dhe i Ekonomisë ku sanksionon që çdo polic privat të paguhet 50% më shumë se paga minimale e miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave.