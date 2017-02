LETËR PUBLIKE DRJTUAR KRYEMINISTRIT Z. EDI RAMA DHE KRYETARIT TË OPOZITËS Z. LULZIM BASHA PËR ZGJIDHJEN E PRONËS, e cila MBETET PROBLEMI KYÇ PËR SHOQËRINË SHQIPTARE

Av.Axhem IMERI

Rezoluta e miratuar nga Parlamenti Europian për Shqipërinë, e hartuar sipas raportit të eurodeputetit Knut Fleckenstain pohon shumë qartë se anëtarësimi i Shqipërisë në BE kushtëzohet nga zbatimi i plotë dhe në kohë i pesë kushteve. Në bindjen tonë zgjidhja e pronës mbetet kusht i panegociushem dhe është shumë më i thellë se sa është paraqitur ne këtë raport dhe në raportet e mëparshme të z Stefan Fyle.

E drejta e pronës së trashëguar konform detyrimeve kushtetuese, mbetet problemi i zgjidhur keq nga politika në periudhën e postkomunizmit, problem që sipas deklarimit në Kuvend të Kryeministrit Edi Rama, por jo vetëm nga ai, ka shkaktuar mbi 8000 viktima dhe shumë ndërlikime të tjera. Demokracia në Shqipëri ka nevojë për ndihmën reale nga PE.

Në rezolutën e PE të 5 kushtet janë të hartuara qartë, por menaxhimi më i mirë i situatës është ai që do ta shkurtonte kohën për plotësimin e tyre dhe korigjimin e shpejtë te pasojave të shumta negative të postkomunizmit. Kjo do të realizohej nëse zoti Knut Fleckenstain do të kishte marrë në konsideratë sugjerimet tona të pësëritura që problemi i pronës të kërkohet si parakusht në krahasim me kushtet e tjera, pasi zgjidhja e pronës, jo vetëm mbyll burimin e korrupsionit pushtetar, por lehtëson zgjidhjen e kërkesave të tjera.

Pushteti i medias po fillon të luajë rolin e saj lidhur me pronën. Shumë gazeta të datës 16 Shkurt 2017 njoftojnë se Gjykata e Strasburgut ka rrëzuar modelin e qeverisë për kompensimin e pronarëve. Ata që e njohin legjislacionin për pronat dhe praktikën juridike, e kuptojnë se Gjykata e Strasburgut me vendimin për dëmshpërblimin me 550 milion euro për 5 dosje paralajmëron Qeverinë dhe praktikisht ka rrëzuar ligjin 133/2015. Askush nuk mund të mbështeti qeverinë edhe pse ngjiret për ‘Kolaps financiar ‚ . Bazuar në llogjikën e të drejtës dhe në detyrimet kushtetuese për të cilat Gjykata e Strasburgut ndëshkon, për ato miliona euro që janë paguar dhe ato që do vazhdojnë të paguhen nga buxheti i shtetit, fajtorët kryesorë janë kryeministrat e Shqipërisë nga viti 1991 e deri sot. Çdo pronë e grabitur dhe nuk kthehet, automatikisht është faturë financiare, prandaj e ndjejmë si detyrim moral që t’i drejtojmë këtë letër publike kryetarit të qeverisë dhe kryetarit të opozitës. Prona e trashëguar nuk mund të mohohet se ajo atdheu është dinjiteti , themeli dhe gjithçkaja që na bën të ndihemi shqiptarë dhe zot në vendin e të parëve tanë. Pikpamjet sociale dhe politikike të subjekteve të shpronësuar janë personale dhe ndryshojnë shumë por parimi që secili të gëzojë pronën e tij, është e njëjtë. Shpreh respekt për zotin Loro Stajka, një përfaqësues dinjitoz nga diaspora shqiptare në SHBA, që në Apelin e tij patriotik, të publikuar në media datë 15.02.2017, thekson se që ne të mbrojmë të drejtat tona ne duhet të bashkohemi dhe jo të grindemi. Pa dyshim ne duhet të bashkohemi dhe të mbështesim atë forcë politike, programi i se cilës garanton kthimin e pronës tek i zoti. Ka plotësisht të drejtë z. Rrapo Danushi, kryetar i Shoqatës „Pronësi me Drejtësi“ në shkrimin e botuar datë 16.02.2017 në f. 7 të gazetës „Ballkan“, kur thotë se : „ … Zgjidhja nuk është kompensimi sipas dëshirave shtetshkatëruese, por kthimi dhe kompensimi në përputhje me nenin 181 të Kushtetutës …“ Ne i sugjerojmë Kryeministrit dhe Kryetarit të opozitës, dhe këshilltarëve të tyre juridikë që të reflektojnë në këto apele dhe letra publike dhe të mos bëhen pengesë për zgjidhjen e katrahurës me pronat kunform detyrimeve Kushtetuese. Ne jemi shprehur edhe më parë për zgjidhjen sipas draftit që citon z. Danushi, pasi ai e zgjidh problemin shpejt, pa faturë financiare, në përputhje me nenin 181 të Kushtetutës dhe kërkesat e Strasburgut. Sipas këtij drafti kthimi dhe kompensimi konform nenit 181 është detyrim i shtetit dhe me zbatimin e tij, çdo trung familjar do të marri nga Shtetit, pronën që ju grabit nga diktatura.

Vetingu po afrohet dhe shpejt do ta spastrojë elementin kriminal që ka infiltruar Shtetin Shqiptar, por dhe mediat duhet të pasqyrojnë më shumë përpjekjet tona , për të rivendosur këtë të drejtë të shkelur në mënyrë konstante dhe sistematike. Apeli ynë për pronarët ka qenë dhe e përsërisim : Dërgoni sa më shpejt ankesat tuaja që ato të shqyrtohen nga Gjykata e Strasburgut, se ajo gjykatë nuk merr vendime me dy standarde. Sa më shumë vendime të marrë Gjykata e Strasburgut, aq më shumë do të shkurtohet koha për të çrrënjosur kleptokracinë postkomuniste të platformës së Ramiz Alisë sipas Katovicës, që u përdor për të trafikuar pronat tona. Mos pranoni kompensimin mashtrues që ka ofruar Qeveria, kush është mashtruar t‘i anullojë kërkesat.

Në 2013 Kryetari i PS premtoi se do zbatonte kushtetutën por veproi ndryshe, pasi me ligjin 133/2015 kërkoi që me keqpërdorimin e kompensimit në mënyrë abuzive të justifikonte dhe të maskonte transferimin e paligjshëm për pronat që kanë përvetësuar oligarkia politike e majtë dhe e djathtë në këto 26 vjet. Kjo nuk është demokraci por ka dhe pasoja antishqiptare. Gjykata Kushtetuese me vendimin e saj Nr. 1/2017, abuzoi me detyrimi e saj për të mbrojtur Kushtetutën.

Ata kishin mundësinë dhe detyrimin kushtetues të korigjonin katrahurën e pronave, por 6 nga gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese justifikuan rrugën e gabuar të ndjekur në këto 26 vjet me të drejtën e pamohueshme të pronarëve për të gëzuar pronën e tyre të trashëguar.

Gjykatësit e Kushtetueses edhe pse bënë korigjime në ligjin 133/2015, „ Për trajtimin dhe kompensimin e pronave“ ata lanë të pa prekur dhe justifikuan hajdutërinë postkomuniste me pronat. Ne falenderojmë të dy gjyqtarët, që e kundërshtuan plotësisht ligjin, ndërsa pjesa tjetër me gjashtë gjyqtarë, do gjykohet më tej nga historia. Kjo gjykatë do ta kishte kryer detyrën e saj nëse për ligjin nr 133/2015 do kërkonte që Kuvendi të saktësojë se cilat prona duhen kompensuar në mënyrë që ai kompensim të jetë në përputhje me nenin 181 dhe 41 të Kushtetutës. Këtë kërkesë ne ja patëm dërguar Gjykatës Kushtetuese para se ajo të shprehej, por kërkesa jonë ra në vesh të shurdhër, ashtu siç është vepruar me draftin për të cilin shprehet z. Rrapo Danushi. Dëshirojmë të besojmë në mirëkuptimin e Kryeministrit dhe kryetarit të opozitës nëpërmjet përgjigjes tyre të paraqitur në media.

Kryetar i Koalicionit të Pronarëve Shqiptarë