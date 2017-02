Ish – të përndjekurit, 320 persona do të përfitojnë më shumë se 919 milionë lekë

Në mbledhjen e pak ditëve më parë, qeveria ka miratuar vendimin që u jep një mundësi tjetër ish të përndjekurit e kategorisë së parë që nuk kanë plotësuar ende dokumentacionin për dëmshpërblim.

Nga vendimi, tashmë në procedurë parlamentare, përfitojnë ata ish të përndjekur që nuk kanë arritur të aplikojnë për dëmshpërblim si kategori e parë deri 1 korrik të vitit 2009. Afati i ri i përcaktuar është 31 dhjetori i vitit 2017. Nëse ata nuk i dorëzojnë dokumentet në këtë afat, atëhere do të humbasin të drejtën e përfitimit prioritar.

Në këtë mënyrë, bëhet e mundur futja në skemën e pagesës së dëmshpërblimit të rreth 320 personave, ish-të dënuar politikë të cilët kanë paraqitur kërkesën për përfitimin e dëmshpërblimit financiar në Ministrinë e Drejtësisë, pas përfundimit të afatit ligjor.

Efektet financiare të projektligjit në buxhetin e shtetit lidhen me dëmshpërblimin e ish-të dënuarve politikë të kategorisë parësore, të cilët do të përfitojnë dëmshpërblim si rezultat i rivendosjes në afat, përafërsisht 320 persona, në vlerën rreth 919 296 000 lekë. Efektet financiare të projektligjit, vetëm për 1 këst, përllogariten në vlerën rreth 114 912 000 lekë.

Konkretisht, në kategorinë e subjekteve përfituese parësore bëjnë pjesë: ish-të dënuarat politike gra, që jetojnë në momentin e dhënies së pagesës; ish të dënuarit politikë, që jetojnë në momentin e dhënies së pagesës dhe që kanë moshën mbi 75 vjeç me hyrjen në fuqi të këtij ligji; ish-të dënuarit politikë, të cilët vuajnë nga sëmundje të rënda, sipas përcaktimit të aktit nënligjor të posaçëm; ish-të dënuarit politikë që jetojnë në momentin e dhënies së pagesës, të cilët, pavarësisht nga mosha, kanë pasardhës të radhës së parë në moshë të mitur, me hyrjen në fuqi të këtij ligji; ish-të dënuarit politikë që nuk jetojnë dhe që kanë trashëgimtarë të radhës së parë, të cilët janë në moshë të mitur, me hyrjen në fuqi të këtij ligji; dhe ish-të dënuarit politikë që jetojnë në momentin e dhënies së pagesës dhe që kanë moshën nën 75 vjeç me hyrjen në fuqi të këtij ligji.