Partia Demokratike, dhjetëra autobusë drejt Tiranës

Me dhjetëra autobusë janë nisur nga qytete të ndryshme të Shqipërisë për t’iu bashkuar protestës së Partisë Demokratike që do zhvillohet mesditën e sotme në Tiranë. Protestuesit do të bashkohen para kryeministrisë duke kërkuar reformën zgjedhore, që tu garantohet vota e lirë dhe e ndershme.

Protesta pritet të fillojë në orën 12:00 dhe policia u ka dhënë leje deri në orën 16:00, por kreu i opozitës Lulzim Basha tha një ditë më parë se do të jenë qytetarët ata që do të vendosin përfundimin e saj.

Basha dhe PD gjatë gjithë kësaj kohë kanë qenë aktiv në të gjithë vendin, duke i bërë thirrje shqiptarëve për të dalë në protestë kundër qeverisë. Shefi i opozitës është shprehur se 18 shkurti do të jetë dita e ndryshimit për shqiptarët, duke theksuar se bashkë me qytetarët do marrë një vendim të madh, por pa specifikuar se për çfarë bëhet fjalë.