Arrestohet Jetmir Çerpja, grabitësi i pestë i rrugës së Rinasit

Bie në pranga edhe personi i pestë i dyshuar si pjesëmarrës në grabitjen e parave të bankave. Jetmir Çerpja është arrestuar në Dibër në orët e vona të së premtes gjatë një operacioni të mirë-organizuar nga ana e policisë. Ai është transportuar menjëherë drejt Tiranës.

Jetmir Çerpja ka pasur lidhje gjaku me kreu e bandës, Admir Muratajn dhe si pasojë e kësaj ka qenë krahu i djathtë i tij. Mësohet se ai ishte arkitekti i gjithë planit kriminal. Çerpja ndante rolet e të gjithë pjesëtarëve të grupit, se kush do të informonte, kush do të vëzhgonte dhe kush do të realizonte sulmin me armë për të marrë paratë. Gjatë gjithë kohës së përgatitjes së grabitjes, Çerpja organizonte me detaje rrethanat kur do të realizohej ngjarja, orarin e përshtatshëm, si dhe ndante detyrat për personat që do mbanin nën vëzhgim patrullat më të afërta të Policisë, duke kronometruar të gjitha lëvizjet.

Rreth orës 21.00, në fshatin Zalldardhë të Dibrës forcat policore kanë bërë të mundur kapjen dhe arrestimin e Admir Çerpja. Ky shtetas po afrohej për tu futur në fshatin Zalldardhë në orët e mbrëmjes për të blerë ushqim.

35-vjeçari, thuhet se me anëtarët e tjerë të bandës është njohur më herët në Greqi dhe që prej asaj kohe nuk i ka ndërprerë kontaktet me bashkëpunëtorët e tij. Ai është anëtari i pestë që arrestohet, ndërsa 4 të tjerët, Fatjon Xhyliu, Neim Avdylaj, Ernest Kupa dhe Ditjon Memlika u arrestuan pak ditë më parë në Tiranë. Në bazë të dyshimeve se ata vepronin si një grup i strukturuar kriminal, çështja e tyre i ka kaluar prokurorisë së krimeve të rënda.

Grabitësit kanë vepruar me role të ndara dhe si një grup i strukturuar, si në grabitjen e Qafë Kasharit, ashtu edhe në atë të shkurtit 2017, ku u rrëmbyen 3.2 milionë dollarë. Si drejtues kryesor i grupit, dyshohet të jetë Admir Murataj, i cili vazhdon të mbetet në arrati. Murataj është arratisur nga burgu i Trikala-s në Greqi, më 2013-ën së bashku me Ilir Kupën.