Rivlerësimi i pronave, shqiptarët 1 miliard dollarë më të pasur

Nga Arben Ahmetaj

Unë do t’i rikthehem për proçedurë ligjit të rivlerësimit të pronave të paluajtshme, për ta konsideruar patjetër dhe definitivisht, një sukses. Arsyeja e shtyrjes është fare e thjesht, ka çdo ditë 70-80 aplikime në institucionin e shërbimit publik ADISA, pranë ZRPP, nga qytetarë të ndryshëm.

E vizitova vetë atë zyrë, u takova me qytetarët, i pyeta drejtpërsëdrejti dhe shpreha falenderimin jo thjesht për mundësinë që i është dhënë qytetarëve për të paguar vetëm 2% nga 15 %, por edhe për shërbimin shembullor dhe të shpejtë që jepet nga institucioni, i cili është risi e një prioriteti që ka kjo qeveri për të përmirësuar shërbimet publike.

Është një shërbim publik i drejtpërdrejtë, nga i cili kanë përfituar 27 mijë familje deri në 31 janar të këtij viti, pra, ka 27 mijë aplikime, 27 mijë familje që kanë aplikuar për rivlerësim të pasurisë së tyre në bazë të ligjit të rivlersimit dhe kanë përfituar një formalizim të vlerës së pasurisë së tyre, një rritje të vlerës së pasurisë së tyre me një diferencë 1 miliard dollarë.

Pra, pronat e shqiptarve kanë një vlerë më të madhe për shkak të rivlerësimit me çmimin e tregut, me 1 miliard dollarë. Shqiptarët në letrat e tyre të shtrenjta të tapive nëse doni ta quajmë, janë 1 miliard dollarë më të pasur e përveç kësaj, (po, 1 miliard dollarë më të pasur, nuk mund t’i mësoj askujt aritmetikën), dhe n.q.s doni sesa taksa kanë paguar, do duhet të paguanin 156 milion euro taksa, kanë paguar vetëm 16 milion, pra, diferenca është drejtpërsëdrejti në favor të qytetarëve.

Kemi tre avanca dhe risi, e para kursimi për qytetarët, e dyta formalizimi i një vlere prej 1 miliard dollarësh, e treta një shërbim publik shëmbullor. Këtu dikush, në padituri tha është dështim, prandaj e shtyni, d.m.th imagjinoni të dashur qytetarë, se qenka dështim një shërbim publik, një mundësi e afruar që çdo ditë ka 80 aplikime vetëm në Tiranë, një shërbim i kërkuar në vazhdimësi nga qytetarët që të shtyhet, qenka dështim. Pra suksesi, qenka dështim. Suksesi i një politike për t’i afruar një taksë të reduktuar qytetarëve, qenka dështim.

Eshtë qesharake në gjithë platformën e opozitës para zgjedhjeve, sigurisht që dështimi në 18 qershor i ka demotivuar dhe patjetër që kërkojnë ta kompensojnë me protesta dhe me pseudo-alarm për vjedhje votash.

Dua t’ju kujtoj sërish për rivlerësimin, që është bërë e njëjta politikë në 2011. Në qershor- dhjetor të 2011 është afruar e njëjta mundësi dhe janë marrë në 8 muaj 1.1 miliard lekë. Sot që flasim janë 2.4 miliard lekë vetëm në 6 muaj, për të kuptuar diferencën e një politike që funksinon, me një politikë të vjetër të qeverisë së vjetër.

E shtynë atëherë, në janar –gusht 2012, e shtynë edhe një 6 muajsh tjetër dhe morën 1.8 miliard lekë ne 8 muaj, ky është dështim. Pastaj e shtynë sërish herën e tretë, në maj-tetor 2013 dhe morën vetëm 1 miliard lekë.

D.m.th këtu ose ka një standard, ose ka ca njerëz që gënjejnë. Dhe nëse do ta merrja të gjithën si një standard, atëhere këtu ka ca njerëz, ka ca deputetë, që gënjejnë dhe gënjejnë për shkak të frikës së numërimit mbrapsht të 18 qershorit!

Opozita ka marrë që sot, formën e një humbësi të madh dhe ajo që bën është të ftojë në protestë, kundër reformës në drejtësi. Dhe sjellin Rumaninë si shembull, por po të ishte shembulli i Rumanisë duhet të kishit votuar, duhet të kishit mbështetur Vettingun, atë duhet të kishit bërë.

Po vazhdoj më tej dhe dua t’i referohem të dhënave të fundit dhe ngjarjeve të fundit ekonomike. Më në fund kreditimi ka njohur rritje me 3%, edhe i ndërmarrjeve, jo vetëm i individëve. Të ardhurat tatimore kanë shkuar për herë të parë (pa asnjë ndryshim në nivelin e taksave) në 27 .2 % e PBB; për herë të parë pa asnjë ndryshim takse, përkundrazi kemi ulur taksat, si ajo e biznesit të vogël.

Një nga agjensitë më prestigjoze të vlerësimit ndërkombëtar të ekonomisë, raporti fundit i S&P, tregon që ekonomia shqiptare është në përmirësim të vazhdueshëm, dhe po ngushton atë hendek negativ të trashëguar nga ju, para 2013.

Sigurisht që roli i opozitës është të flasë dhe sa më shumë të flasë, aq mq mirë i bën vetes, aq më mirë i bën dhe qeverisë, por kur flet për gjëra, për evente, për politika që i ka bërë me fytyra të vjetra dhe i shet si risi, qytetarëve s’ka çfarë t’u ngelet përvecse t’i quajë opozitë e vjetër, qeveri e vjetër dhe ju jeni opozitë e vjetër e qeverisë së vjetër.