Paga minimale shkon në 24 mijë lekë

Këshilli Kombëtar i Punës pritet të miratojë ditën e Premte vendimin për rritjen e pagës minimale për punonjësit në sipërmarrje private. Burime nga Ministria e Mirëqenies Sociale bëjnë me dije se rritja do të jetë me 2 mijë lekë, duke e çuar nivelin e pagës minimale në 24 mijë lekë në muaj.

Ky vendim paraprak duket se është dakordësuar me një pjesë të sindikatave, ndërsa Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë nuk ka rënë dakord, pasi kërkon rritje minimalisht me 30 për qind, duke e çuar kështu pagën minimale në 28.600 lekë në muaj.

Në fund të vitit që kaloi, Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë, pas një studimi të bërë, propozoi rritje në masën 30-50 për qind të pagës minimale sipas profesioneve.

Ndërsa bizneset janë ende kundër një vendimi për rritje. Ndryshimi i nivelit të pagës minimale prek rreth 200 mijë punonjës kryesisht në industritë e prodhimit, përpunimit, turizëm, etj, ndërsa jep efekte pozitive në uljen e varfërisë, duke rritur të ardhurat e për rrjedhojë konsumin.

Paga minimale është paga më e ulët që është e detyrueshme të zbatohet nga çdo punëdhënës, vendas ose i huaj, e cila aktualisht është në kufirin e 22 mijë lekëve në muaj.

Ajo përcaktohet me Vendim të Këshillit të Ministrave me propozimin e Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe pas miratimit në Këshillin Kombëtar të Punës.

Kjo pagë jepet për 174 orë pune në muaj të kryera gjatë kohës normale të punës dhe niveli prej 22 mijë lekësh në Shqipëri aplikohet që nga Korriku i vitit 2013.