INSTAT: Pas një rënie sistematike, serviset e makinave rrisin tarifat në janar

Shërbimet e riparimit të automjeteve janë rritur ndjeshëm në muajin janar pas një rënie sistematike që kishin pësuar përgjatë vitit të 2016. Sipas të dhënave të INSTAT në muajin janar 2017, çmimet e shërbimeve të riparimit të automjeteve pësuan një rritje 3.5 % në krahasim me vitin e kaluar.Përgjatë gjithë vitit që shkoi çmimi i këtyre shërbimeve ishte në rënie. Burimet nga tregu pohojnë se rritja e çmimeve lidhet me disa faktorë, por ndër kryesorët janë rritja e pjesëve të çmimeve të pjesëve të këmbimit që importohen nga jashtë vendit.Gjithashtu rritja gjithnjë e më shumë e numrit të makinave të vjetra në përdorim po ushtron presion mbi kërkesën e serviseve të automjeteve.Një njësi e shitjeve me shumicë të pjesëve të këmbimit në Laprake pohoi se pa fitime të larta dy vitet e fundit teksa vendosi të hapte një servis të posaçëm për mjetet e rënda. Fitimet nga shërbimet e servisit, pohuan ata, po mbulojnë humbjet nga rënia e shitjeve për shkak të krizës së viteve të fundit.Përdorimi i makinave të vjetra është stimuluar fort vitet e fundit, kur qeveria para vitit 2013 hoqi tarifat doganore për importin e automjeteve. Për rrjedhojë mosha mesatare e përdorimit të makinave në vendin tonë është mbi 18 vjet, gati trefishi i moshës së përdorimit të automjeteve në BE dhe vjetërsia më të lartë në raport me vende të tjera të rajonit.Mosha e vjetër e makinave e ka çuar në lulëzim serviset e automjeteve, të cilat nga ana tjetër duket se janë sektori më i pak i formalizuar në vend. Këto biznese janë në listën e bizneseve me riskoze përsa u përket pagesës së detyrimeve fiskale.Duke marrë në konsideratë moshën e vjetërsisë së automjeteve, makinat në Shqipëri i përkasin standardit “Euro 1”.