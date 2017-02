Ministri Gjiknuri : Do ulet çmimi i energjisë për familjarët

Ministri i Energjisë Damian Gjiknuri thotë se përmirësimi i sektorit energjetik dhe ekonomisë në tërësi mund të çojë në realizimin e një premtimi të pambajtur deri më tani nga qeveria, uljen e tvsh së për energjinë elektrike dhe rrjedhimisht uljen e çmimit për konsumatorët.

“Ulja e tvsh së nuk qe e mundur për këtë mandat për shkak të gropës së madhe financiare që gjetëm përfshirë këtu sektorin energjetik, nëse do të kemi konsolidim të mëtejshëm dhe me ç’po duket gjasë rritja e konomike e Shqipërisë do të kontribuojë për më shumë të ardhura, do të kemi mundësi mandatin tjetër të rishikohen edhe politikat e taksave, nuk dua të hyj këtu në shifra nuk e them sa do të jetë kjo”, tha ministri Gjiknuri.

Çmimi me të cilin konsumatorët familjarë e paguajnë aktualisht energjinë është 9.5 lekë për kilovat orë dhe mbi këtë tarifë llogaritet edhe tatimi mbi vlerën e shtuar 20 %, që është pjesa që mund të reduktohet.

Ndërkaq treguesit kryesorë të përformancës së sektorit nergjetik vijojnë të jenë pozitivë. Kështu humbjet për vitin 2016 ranë në 28.04 % duke shënuar record në 20 vite ndërsa arkëtimi i faturave aktuale u rrit në 86.6 %.

Borxhi që konsumatorët, bizneset apo institucionet publike i kanë Operatorit të Shpërndarjes, për vitin 2016 ka rënë në 105.2 miliardë lekë dhe paralelisht me këtë edhe borxhi që OSHEE u ka kompanive Kesh dhe OST ka pësuar rënie në 93.6 miliardë lekë.