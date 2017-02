Kontributet dhe mosha kur merret pensioni i parakohshëm.

Të gjithë personat që kanë plotësuar vitet e kontributeve mund të kërkojnë pension të parakohshëm. Pensioni i parakohshëm (i reduktuar), mund të kërkohet 3 vite para plotësimit të moshës së daljes në pension, gjithmonë, kur janë plotësuar vitet e kontributeve që kërkohen nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore.

Pra nëse një i moshuar ka derdhur kontribute për 35 vite e 4 muaj, (përfshihen dhe vitet e punës në ish-kooperativat buqësore), atëherë mund të kërkojë pension të reduktuar kur të mbushë 62 vjeç (65 vjeç përfitohet pensioni i plotë i pleqërisë).

“Personat e siguruar, që kanë plotësuar jo më pak se 15 vite sigurim shoqëror, kanë të drejtë për pension pleqërie, kur të arrijnë moshën e përcaktuar. Nënat, që kanë lindur 6 a më shumë fëmijë, të cilët janë rritur më shumë se 8 vjeç, kanë të drejtë të dalin në pension kur mbushin moshën 55 vjeç dhe kanë 30 vjet sigurim. Personat e siguruar kanë të drejtë për pension pleqërie të reduktuar, deri tre vjet para mbushjes së moshës së daljes në pension kur: kanë plotësuar vitet e sigurimit dhe nuk kryejnë veprimtari ekonomike si të punësuar, punëdhënës ose të vetëpunësuar. Pensioni i reduktuar është pjesë e pensionit të plotë dhe mbetet i reduktuar gjatë gjithë kohës së përfitimit.

Ky pension llogaritet duke zbritur nga pensioni i plotë shumën që del nga shumëzimi i numrit të muajve të përfitimit të pensionit, para mbushjes së moshës me koeficientin mujor të reduktimit. Koeficienti i reduktimit të pensionit të plotë të pleqërisë, për personat që plotësojnë kushtet, është 0,6 për qind në muaj”, – thuhet në nenin 31/1 të ligjit “Për Sigurimet Shoqërore”. Për të llogaritur pensioni, procedohet si më poshtë. Pensioni mujor i pleqërisë përbëhet nga një shumë bazë dhe nga një shtesë.

Shuma bazë llogaritet si raport i periudhës së sigurimit, që ka realizuar personi, me periudhën e sigurimit të kërkuar, shumëzuar me pensionin social. Shtesa do të jetë 1 për qind për vit sigurimi shumëzuar me bazën mesatare të vlerësuar që personat e siguruar kanë arritur nëpërmjet kontributeve. Pra nëse një i vetpunësuar në buqësi do të marrë një pension prej 14 400 lekë, atëherë nga kjo shumë zbritet koeficienti mujore prej 0.6%.



Pension invaliditeti i reduktuar

Pension të reduktuar marrin dhe individët që bëhen të paaftë për punë dhe që nuk kanë vitet e kërkuar të kontributeve. “Personi, që është në kushtet e invaliditetit të plotë, por që nuk plotëson periudhën minimale të sigurimit, ka të drejtë për pension invaliditeti të reduktuar, në masën që rezulton nga raporti i periudhës së tij të sigurimit me periudhën e duhur për pension të plotë invaliditeti.

Personi që përfiton pension për invaliditet, kur plotëson moshën, ka të drejtë të kërkojë pension pleqërie, nëse ky do të jetë më i favorshëm për të. Masa e pensionit të invaliditetit të reduktuar llogaritet duke shumëzuar masën e llogaritur të invaliditetit të plotë me koeficientin që rezulton nga raporti i periudhës së tij të sigurimit me periudhën e duhur për pension të plotë invaliditeti” , -thuhet në nenin 37/1 të ligjit “Për Sigurimet Shoqërore”.