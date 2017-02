Vetingu : Publikohen emrat e 191 kantidatëve

Avokati i Popullit ka publikuar listën me emrat e qytetarëve, të cilët kanë shprehur interesin për të marrë pjesë në organet e “Vetting”-ut.

Gjithsej do të jenë 191 kandidatë dhe procesi do të bëhet për “Per rivlerësimin kalimtar të gjyqtareve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, pasi konsultimin me ONM-në do të hartojë një listë me kandidatët të cilët plotësojnë kriteret formale, për secilin pozicion dhe një listë me kandidatët të cilët nuk i plotësojnë këto kritere. ONM do të monitorojë këtë proces duke pasur akses të plotë në dokumentacionin e të gjithë aplikantëve.

Të gjitha kandidatët kanë shprehur interesin e tyre përmes zyrave postare brenda datës 9 shkurt 2017

Ja lista e emrave

1. Gentian Gurra

2. Nejla Peka

3. Amarila Ulqinaku

4. Axhem Çeta

5. Hektor Muçaj

6. Artan Gjylbegaj

7. Gëzim Cenaj

8. Luan Daci

9. Noreta Kalcuni

10.Krenar Ahmeti

11.Petrit Agaj

12.Rozeta Ivanova

13.Firdes Shuli

14.Sergjio Mazreku

15.Pal Shkëmbi

16.Bujar Madani

17.Genta Tafa

18.Arben Lena

19.Bledar Cenameri

20.Kostandin Kazanxhi

21.Bledar Ilia

22.Moris Backa

23.Heral Saraçi

24.Shqipe Halilaj

25.Erinda Duraj

26.Elvis Zaimi

27.Sokol Lamaj

28.Albana Tushe

29.Edlira Bylo (Grabova)

30.Rezarta Tahiraj

31.Valbona Sanxhaktari

32.Pamela Qirko

33.Olsi Komici

34.Eniela Agolli

35.Xhensila Pine

36.Sokol Çomo

37.Florian Ballhysa

38.Lindita Xhillari (Hanku)

39.Kledia Ngjela (Mazniku)

40.Ermira Koçu (Decka)

41.Emiliano Gjika

42.Shpetim Beqiri

43.Anila Trimi

44.Ermonela Xhafa

45.Lindita Troja

46.Albana Shtylla

47.Erjona Canaj

48.Sokol Bana

49.Alma Faskaj

50.Eliona Lloja

51.Ermonela Matuka

52.Rovena Pregja

53.Suzana Hoxha

54.Merita Muçaj (Osmani)

55.Mimoza Tasi

56.Diana Dervishi

57.Lulzim Hamitaj

58.Esilda Palluqi

59.Ardita Alsula

60.Aldona Sylaj

61.Kestrin Katro

62.Vasil Shandro

63.Etleda Çiftja

64.Arte Gjonaj

65.Monika Meça

66.Dede Kasneci

67.Xhilda Pinci

68.Etleva Papleka

69.Orjela Shishi

70.Altin Shano

71.Valbona Legisi

72.Enkeleda Goxhaj

73.Natasha Mulaj

74.Donal Xhelili

75.Florian Prendi

76.Suela Zhegu

77.Adriana Alushani

78.Shaqir Hasanaj

79.Nertila Sadedini

80.Zamira Kallço

81.Betula Toto

82.Nertila Mete

83.Alion Cenolli

84.Nevila Dalipi

85.Shpresa Beçaj

86.Juelda Lamçe

87.Klajdi Mone

88.Ina Rama

89.Darjel Sina

90.Endri Papajorgji

91.Hemion Braho

92.Dritan Shehaj

93.Etleva Shore

94.Sajmir Blloku

95.Aldona Sylaj

96.Mirilla Kondakçiu

97.Edmond Kasmi

98.Shefqet Dida

99.Suzana Pasha (Hoti)

100. Fredi Mirashi

101. Milen Lako

102 .Esmeralda Koliçi

103. Denisa Lamaj

104. Arjan Rexhepi

105. Ervin Sulko

106. Jude Sulejmani

107.Mirion Theodhosi

108.Lindita Blinishti

109.Xhabir Zejnuni

110.Ibrahim Disha

112.Rezarta Schuetz

113.Ardian Hajdari

114.Enton Dimni

115.Edvin Koxhaj

116.Eduart Jani

117.Arber Shehu

118.Tedi Minga

119.Driesa Pepi

120.Idlir Tivari

121.Eliverta Muço

122.Genci Bilali

123.Majlind Shkira

124.Davis Visari

125.Saimir Kraja

126.Altin Peza

127.Vojo Malo

128.Deniol Pajolli

129.Rezarta Abdiu

130.Ardian Shabani

131.Josiba Osmani

132.Genti Ndreca

133.Brunilda Saliaj

134.Serxhi Koçi

135.Manjola Memini

136.Adrian Liçaj

137.Sabri Hoxha

138.Arlinda Gojani

139.Xheklina Bylykbashi

140.Arben Spaho

141.Petraq Gjikuria

142.Sokol Gjyriqi

143.Gerta Meta

144.Elona Kthupi

145.Julian Beqiri

146.Heroina Duka

147.Luan Pebro

148.Ylli Permeti

149.Lulzim Hamitaj

150.Anxhela Konstandin

151.Fatos Dervishi

152.Dorina Zoga

153.Gezim Canaj

154.Bernard Balla

155.Klodian Rado

156. Ardit Çami

157.Ervis Balla

158.Roland Gjoni

159.Ersida Zoto

160.Gjergji Imeraj

161.Greisa Cino

162.Blerta Turku

163.Vladimir Vladaj

164.Ana Kaci

165.Aida Kume

166.Esilda Palluqi

167.Julinda Beqiraj

168.Oneda Islami

169. Loreta Poro

170.Madrid Lemeti

171.Erjon Bejko

172.Julinda Mansaku

173.Fisnik Barjami

174.Brunilda Vasha

175.Ndue Cuni

176.Teuta Disani

177.Beriola Shehu

178.Hasan Shkalla

179.Renato Ndokaj

180.Klara Mullaj

181.Lorenca Brahimaj

182.Genti Bedalli

183.Marsid Laze

184.Liri Llukani (Bakuli)

185.Enea Babliku

186.Aliona Pelo

187.Ardian Shabani

188.Erin Caku

189.Shpresim Bajraktari

190.Hajdar Noka

191.Silvana Shehaj