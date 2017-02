Me 76 vota pro vetëm të mazhorancës, u miratua këtë të enjte shtyrja e mandatit të Komisionit të Reformës Zgjedhore. Partitë politike do të kenë afat edhe një muaj për të gjetur gjuhën e përbashkët për reformën zgjedhore, në të kundërt në 18 qershor do të shkohet në votime me Kodin aktual.