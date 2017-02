Nis numërimi mbrasht për gjykatësit dhe prokurorët! Zbardhen detajet e marrëveshjes SHBA-BE, OMN informohet për pasuritë dhe kanditatët e vetting-ut.

Nga sot nis numërimi mbrapsht për gjyqtarët dhe prokurorët. Pavarësisht tentativave dhe përpjekjeve të shumë personave për të bllokuar reformën në drejtësi dhe veçanërisht vetingun, sot nis zyrtarisht puna për pastrimin e drejtësisë nga të korruptuarit. Kjo do të thotë se tani do të nisë lufta ndaj korrupsionit dhe drejtësia shqiptare do pastrohet një herë e mirë. Fillimisht kanë mbërritur 4 ekspertë, me në krye Genoveva Ruiz Calavera. Ndërkohë, tre të tjerët janë nga Italia, Gjermania dhe Austria. Ndërkohë, pjesë e grupit do të jenë dhe dy ambasadorët, Donald Lu dhe Romana Vlahutin, pasi do të ngrihet një bord vendimmarrje, i cili do vendosë për secilin gjyqtar e prokuror. Por përtej kësaj të premten ndërkombëtarët do marrin në dorë të dhënat e para. Mësohet se ata nga nesër do kërkojnë informacion te të gjitha institucionet e angazhuara mbi procesin e deritanishëm të vetingut. Mësohet se i pari do jetë Avokati i Popullit, Igli Totozani, ai i cili do i informojë përfaqësuesit mbi kandidatët që kanë shfaqur interes për organet e vetingut. Sot mbyllet gara dhe në fund të ditës atyre do u shkojë raporti për secilin, më pas ndërkombëtarët do verifikojnë secilin kandidat për të parë nëse meriton t’i kalojë komisionit ad hoc. Ndërkohë veprimi tjetër i OMN gjatë këtyre ditëve është se do informohet nga ILDKP, DSIK, Prokuroria e Përgjithshme dhe KLD mbi procesin e vetëdeklarimeve. Puna më e madhe do jetë te ILDKP, por dhe te DSIK. Mësohet se ILDKP do informojë fillimisht OMN mbi numrin e vetëdeklarimeve nga radhët e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Më pas ata do formohen dhe mbi pasuritë që kanë deklaruar. Në Kushtetutë, OMN mund të marrë informacion mbi çdo gjë që ata dëshirojnë.

Marrëveshja SHBA-BE

Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë arritur një marrëveshje bashkëpunimi mes tyre sa i takon realizimit të vetingut. Sipas burimeve, palët kanë rënë dakord që të jetë Komisioni Evropian ai që do të drejtojë punën, ndërsa SHBA do të ketë vetëm rol asistues. OMN në përbërje të tij do të ketë gjyqtarë e prokurorë nga vendet e BE. Fillimisht do jenë emrat e mësipërm, por pasi të jetë mbyllur procesi i parë i verifikimit ata do largohen dhe do vijnë emra të tjerë. Nga ana tjetër mësohet se palët kanë ndarë dhe detyrat në marrëveshje. SHBA do ofrojë asistencë sa i takon verifikimit të formularëve të dorëzuar pranë DSIK, ku janë të dhënat për lidhje të ndryshme kriminale të gjyqtarëve e prokurorëve. Për ta do të ketë kontrolle nga SHBA dhe agjenci të tjera si INTERPOL edhe jashtë vendit, për të parë nëse janë me rekorde kriminale apo jo. Ndërkohë, përfaqësuesit e BE rol më të madh do kenë sa i takon kontrollit të pasurisë. Ata do verifikojnë një më një secilin gjyqtar dhe mund të kërkojnë informacione nga të gjitha institucionet. Edhe pse OMN cilësohet se do ketë vetëm rol vëzhgues, ata pritet që të pastrojnë drejtësinë shqiptare. OMN do kontrollojë llogaritë bankare, pronat, bizneset dhe gjithçka që është në pronësi të gjyqtarëve e prokurorëve, dhe kjo gjë duket se i ka trembur të gjithë, duke sjellë dhe përplasje kohët e fundit pasi prokurorët dhe gjyqtarët janë ngritur kundër ambasadorëve.