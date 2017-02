Klosi: “Ligji për arsimin profesional synon krijimin e një klase të mesme në Shqipëri. Të gjithë do jetojmë me punë të denjë”!

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë, në cilësinë e komisionit parlamentar përgjegjës, në kuadër të shqyrtimit të projektligjit “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, zhvilloi seancën dëgjimore me ministrin e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Blendi Klosi, ku u votua në parim, nen për nen dhe në tërësi dhe mori votat e shumicës së anëtarëve të komisionit. Në hapje të seancës dëgjimore, kryetarja e komisionit, Albana Vokshi, në formën e pyetjeve ngriti dy çështje, që lidheshin me periudhën kohore të përzgjedhur për të sjellë ligjin e arsimit dhe formimit profesional dhe ndikimet e pritshme të ligjit të ri. Më pas, ministri Klosi mori fjalën për të radhitur përpara anëtarëve të komisionit ndikimet e pritshme dhe pikat e forta të projektligjit në diskutim. Në parantezë të fjalës së tij, ministri Klosi renditi si synime të ligjit transformimin e arsimit profesional, rikthimin në identitet të zejeve dhe rikthimin në tregun e punës të më shumë kuadrove në Shqipëri. Sa i takonte periudhës kohore të përzgjedhur për të sjellë në Kuvend propozimin ligjor, ministri deklaroi se ligji vinte si mbyllje e paketës që niste me ndryshimet e nevojshme në Kodin e Punës, ligjin e ri për punëkërkuesit e papunë e më tej me ligjin e zejeve. “Synohet ndërtimi i një mekanizmi ekonomik që do të mund të ndihmojë një grup shumë të madh shoqëror, krijimi i një klase të mesme në Shqipëri, që kanë mundësi të jetojnë me punë të denjë”, tha ministri Klosi. Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë pranoi nevojën për afrimin e edukimit me tregun e punës, që sipas tij, filozofia e ligjit të ri përpiqet ta reflektojë besnikërisht. Ministri Klosi dha shpjegimet e tij mbi çështjet dhe diskutimet mbi arsimin profesional në vend vijuan më tej mes anëtarëve të komisionit dhe ministrit.