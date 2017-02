Ja se sa pacientë do të mund të përfitojnë shërbimin falas nga investimi i bërë së fundmi në Senatorium!

Investimi më i fundit në Spitalin Universitar “Shefqet Ndroqi” ka bërë të mundur shtimin e gamës së diagnostikimit dhe trajtimit për të gjithë pacientët që vuajnë nga sëmundjet pulmonare. Falë një investimi me vlerë afro 50 mijë euro u bë e mundur blerja e një pajisjeje të re të Krioterapisë (Cryotherapy) dhe Diagnozës Endobronkiale, e cila rrit gamën diagnostikuese, por edhe trajtuese, të të gjithë sëmundjeve pulmonare, duke filluar që nga kanceri i mushkërive, por edhe sëmundje të tjera të sistemit respirator.

Një pajisje e tillë e avancuar mjekësore, e cila vihet për herë të parë në përdorim në Shqipëri, përveç diagnozës, e cila ndihmon në marrjen më të lehtë të biopsisë, realizon gjithashtu edhe marrjen e një pjesë më të madhe të indit që ndihmon në rritjen e përqindjes të përcaktimit më të saktë të diagnozës.

Falë kësaj pajisjeje, afro 800 nga 2 mijë pacientë që i nënshtrohen çdo vit procedurave endoskopike, do të mund të bëjnë endoskopi me teknologji moderne dhe ky shërbim do t’ju ofrohet tërësisht falas.

Investime të tilla, ndikojnë jo vetëm në rritjen e cilësisë së shërbimit ndaj pacientëve, por edhe krijimin e kushteve bashkëkohore për personelin mjekësor, duke zvogëluar përherë e më tepër boshllëkun ndërmjet kapaciteteve profesionale dhe ofertës së pajisjeve bashkëkohore në institucionet tona shëndetësore.