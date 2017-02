Arben Ahmetaj: Afati i rivlerësimit të pasurive me tatim 2% shtyhet deri në 31 Maj!

Rivlerësimi i pasurive të paluajtshme me tatim 2 për qind do të vazhdojë deri në fund të muajit maj. Lajmi është konfirmuar nga ministri i Financave, Arben Ahmetaj, i cili zhvilloi dje një vizitë në sportelet e zyrave të regjistrimit të pasurive të paluajtshme në Tiranë që administrohen nga ADISA, për të parë nga afër ecurinë e procesit të rivlerësimit të pasurive të paluajtshme. “Dua të ndaj me qytetarët që qeveria ka vendosur ta zgjasë afatin për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme deri në 31 Maj 2017. Arsyeja është e drejtpërdrejtë, ka pasur një sukses të dukshëm. Deri më sot, nga dita e parë që ligji hyri në fuqi në 1 shtator 2016, janë 27 mijë aplikime në të gjithë territorin e Shqipërisë, pra janë 27 mijë familje shqiptare që kanë përfituar një tatim të ulur nga 15% në 2%”, u shpreh Ahmetaj, sipas të cilit, me uljen e tatimit 2% nga 15%, 27 mijë familje kanë kursyer 156 milionë dollarë.

Përfitimet në buxhet

Në këto 5 muaj e gjysmë, mësohet se buxheti i shtetit ka arkëtuar rreth 20 milionë dollarë, ndërkohë që për shkak të taksës së ulët, qytetarët kanë kursyer 156 milionë dollarë. Pra, nëse tatimi për rivlerësimin e pronës do ishte 15%, pagesa do të ishte 156 milionë dollarë më shumë. Llogaritet që vlera e rivlerësuar e pasurisë së qytetarëve, pra vetëm diferenca (nga vlera historike, në vlerën e tregut) në këto muaj, është 1 miliardë dollarë pus. “Për ta thënë fare thjeshtë, qytetarët kanë përfituar një kursim prej 156 milionë dollarësh nga një pagesë më e ulët takse dhe kanë përfituar një vlerë të formalizuar, një pasuri të rivlerësuar, ku vetëm diferenca është 1 miliard dollarë. Është një nga politikat e thjeshtimit të taksave e qeverisë dhe e theksoj sërish, ne si qeveri, kaluam në Këshill të Ministrave dhe i kaluam Parlamentit projektligjin për shtyrjen e afatit për rivlerësim”, pohoi më tej Ahmetaj, teksa falënderoi ADISA-n dhe kryeregjistruesin për shërbimin e shpejtë që u kanë ofruar qytetarëve. Ndërkohë, ai u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve të vazhdojnë të përfitojnë nga kjo lehtësi që qeveria ka vendosur të afrojë nëpërmjet këtij ligji. Në zyrat e aplikimit numërohen afro 70-80 aplikime në ditë për rivlerësimin. Në këto zyra, qytetarët mund të marrin shërbim edhe ditën e shtunë.

Ligji për rivlerësimin

Ligji për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme hyri në fuqi në 1 shtator 2016. Ai parashikon mundësinë për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme me vlerën e tregut, duke paguar vetëm 2% tatim nga 15% që ishte për individët. Baza e tatueshme, në këtë rast llogaritet si diferencë ndërmjet vlerës së pasqyruar në aktin e vlerësimit të pasurisë, vlerë e cila nuk mund të jetë më e vogël se çmimi minimal fiskal, dhe vlerës së pasurisë sipas aktit të regjistruar ose vlerës së rivlerësuar për të cilën është paguar tatimi. Pas procedurës administrative që ndiqet nga punonjësit e Hipotekës, pronari kryen pagesën e tatimit nga rivlerësimi i pasurive të paluajtshme në një nga bankat e nivelit të dytë.