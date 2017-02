Meta te Sokol Balla dhe pyetja “1 milion dollarëshe”

Ilir Meta foli te Sokol Balla në “Top Story”. Ishte i qartë për publikun, korrekt me parimet e tij dhe ambicjet e LSI, shpjegues për ndërkombëtarët, bashkëpunues edhe me kundërshtarët, vizionar për integrimin dhe mirëkuptues për më kritikët.

Ilir Meta shpjegoi pozicionin e tij në raport me ambasadorin amerikan Lu dhe Prokurorin e Përgjithshëm të Republikës, Llalla. Motivoi prokurorët dhe gjyqtarët e ndershëm dhe profesionistë që të mos tremben nga stuhia antidrejtësi, e cila po bëhet me qëllim nga disa politikanë për të larguar vëmëndjen nga problemet e tjera të vendit; paralajmëroi me finesë ambasadorin Lu se Vettingun nuk e vendos një zyrë konsullore në ambasadë, por është ligji dhe Kushtetuta e Shqipërisë dhe se marrëdhëniet e Shqipërisë me SHBA janë strategjike dhe nuk ka njeri që i lëkund; thumboi kryeministrin Rama me problemin e arbitraritetit në sjellje me pushtetin dhe institucionet e tjera kushtetuese; foli pro çamëve pasi e ka patur linjë patriotike që para se të lindte PDIU; reagoi kundër atyre që duan ti zgjidhin punët me forcë e sherr, ndërkohë që kryesore për Metën mbetet stabiliteti i Shqipërisë dhe i rajonit.

Foli për opozitën, e cila ka dyshime në standartin e zgjedhjeve të pritshme, por shigjetoi edhe mazhorancën sepse duhet të krijojë klimë besimi te opozita për besueshmërinë e zgjedhjeve.

Foli edhe për koalicionin me PS dhe pyetjes së Sokol Ballës nëse do të nënshkruajë me 18 prill me PS, ai u përgjigj duke mos dhënë përgjigje direkte, porse kamera e Top Channel kapi në mimikën e tij, e cila dukej sikur e kishte vendosur se do të jetë me PS prapë në zgjedhjet e 18 qershorit. Por prapë e la një derë hapur për çdo të papritur kur tha se “ do të flasë i fundit në strukturat vendimmarrëse të LSI”.

Mjeshtërisht Sokol Balla u mundua të shkëpuste një fjalë për koalicionin e pritshëm, porse po mjeshtërisht Ilir Meta nuk tha as “po” dhe as “jo”, ndonëse e tradhtoi paksa kamera e Top Channel në momentin që jepte përgjigje, pyetjes insistuese të Sokol Ballës:” A do të futet LSI në koalicion me PS në këto zgjedhje?”.

Pyetja “1 milion dollarëshe” mbeti prapë pa përgjigje!