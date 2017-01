AKM forcon kontrollin e ndotjes në territorin e Shqipërisë. 250 kompanitë më të mëdha në vend detyrim, deklarimin e shkarkimeve në regjistrin online

Në 2013 vetëm 13 subjekte vetëdeklaronin shkarkimin e ndotësve, sot pranë AKM vetëdeklarojnë mbi 1000 subjekte, si detyrim ligjor

Regjistri online i shkarkimeve dhe të transferimit të ndotësve, do të sigurojë informim dhe transparencë për publikun, mbi nivelin e ndotjes që vjen nga sektori industrial

Për herë të parë në 2017-ën, Shqipëria do të ketë një hartë të saktë mbi nivelin e ndotjes industriale në ajër, tokë dhe ujë

Me ngritjen e këti sistemi, Shqipëria bëhet pjesë e Rrjetit Europian të raportimit për ndotësit e mëdhenj që janë subjekt i këtij raportimi pranë Agjensisë Evropiane të Mjedisit

Agjencia Kombëtare e Mjedisit (AKM) lançoi ditën e sotme “Regjistrin Online të Shkarkimeve dhe të Transferimit të Ndotësve – PRTR” në të gjithë territorin e Shqipërisë. Ky regjistër është tashmë funksional prej Janar 2017.

250 Kompanitë më të mëdha në vend, do të deklarojnë shkarkimet e tyre direkt në këtë sistem për 91 lloje ndotësish, në ajër toke dhe ujë, bazuar në detyrimin ligjor që ato kanë për deklarimin e shkarkimeve nga 1 deri në 2 herë /vit.

Ministri i Mjedisit z. Lefter Koka në fjalën e tij theksoi se bashkëpunimi dhe transparenca me publikun, aktorët vendimarrës dhe shoqërinë civile ka qenë prioriteti i tij, në këto 3 vite e gjysmë drejtim të Ministrisë së Mjedisit, me misionin kryesor mbrotjen e mjedisit për shëndetin e qytetarëve shqiptarë. Më tej ai nënvizoi: – “Transparenca për publikun do të jetë prioriteti ynë, dhe ky regjistër me akses të lirë nga cdokush e ofron këtë. AKM ka treguar në këto 3 vite, bazuar edhe në 3 progres raportet që kemi marrë një punë cilësore në mbrotje të mjedisit. Vazhdoj të theksoj idenë, se qytetari është për ne partneri ynë më i ngushtë, në misionin tonë për mbrojtjen e mjedisit”

Julian Beqiri, Drejtor i Përgjithshëm i AKM, gjatë prezantimit të tij u ndal në rëndësinë që ky proçes merr me funksionimin e këtij regjistri tashmë online, në informimin e publikut. Ai theksoi se gjatë muajve të fundit është trajnuar stafi i operatorëve privat , për mënyrën e hedhjes në sistem të të dhënave.

“Në 2013, ne gjetëm vetëm 13 subjekte që bënin vetë-deklarim të shkarkimit të ndotësve, sot pranë AKM janë mbi 1000 subjekte që e bëjnë këtë vetëdeklarim , nga të cilat 250 kompanitë më të mëdha industriale e bujqësore duke filluar nga 2017, do ta bëjnë në këtë regjistër online. Është e rëndësishme të kuptohet se AKM dhe ISHMP me kapacitetet e tyre monitoruese dhe kontrolluese do të kontrollojnë subjektet në mënyrë përiodike, për vetëdeklarimet që ato do të bëjnë” – nënvizoi Beqiri.

Ky regjistër mundëson për publikun, qasjen online në informacionin mjedisor për 250 kompanitë më të mëdha, në lidhje me sasinë vjetore të shkarkimeve (emetimeve) të ndotësve në:

Ajër, Ujë, Tokë (kg/vit) (duke përfshirë të gjitha shkarkimet: e qëllimshme, aksidentale, rutinë dhe jo rutinë, ku shkarkimet aksidentale raportohen veçmas).

Transferimin e mbetjeve dhe ndotësve në ujërat e ndotura (ton/vit) (lëvizja e mbetjeve të destinuara për te impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura urbane përtej kufijve të një aktiviteti ndotës, që mund të kryhet nëpërmjet një kanali ose ndonjë mjeti tjetër si psh konteniere apo tankerë)

Për 91 ndotës kryesor duke përfshirë metalet e rënda, pesticidet, gazet me efekt serë (GHG-të) dhe dioksinat.

Shkarkimet nga burimet difuze kur kemi disponueshmëri të dhënash në ajër, ujë dhe tokë, të transferimeve të mbetjeve dhe të ndotësve jashtë objektit (off-site), si dhe në Ujërat e Ndotura Urbane.

Me ngritjen dhe funksionimin e këtij sistemi, Shqipëria bëhet pjesë e Rrjetit Europian të raportimit për ndotësit e mëdhenj që janë subjekt i këtij raportimi, ku Agjencia Kombëtare e Mjedisit është përgjegjëse për zbatimin e saj.

Vënia në punë e këtij regjistri dhe grumbullimi i të dhënave mbi komponentët ndotës në territorin e Shqipërisë, do të rrisë mundësinë e AKM-së për një vlerësim sa më efikas të zonës, ku do të jepet një leje mjedisore duke mundësuar shmangiet e konflikteve të mundshme me banorët, dhe shtuar kërkesat për subjektet private mbi zgjerimin e vëndeve të punës (specialistët teknikë) si dhe do të rritet përgjegjshmëria e laboratorëve mjedisorë monitorues, sa i përket saktësisë dhe besueshmërisë të dhënave që ata gjenerojnë.

Ky projekt u realizua falë bashkëpunimit dhe mbështetjes së Qendrës Rajonale të Mjedisit (REC), me fonde të Agjensisë Federale Gjermane të Mjedisit .