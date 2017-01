“21 Janari”, protestuesit e AK hedhin tymuese drejt Kryeministrisë

Aleanca Kuq e Zi ka zhvilluar sot një protestë për 4 të vrarët e “21 Janarit” përpara Kryeministrisë. Gjatë fjalët së tij, kreu i kësaj Partie, Kreshnik Spahiu kërkoi drejtësi për 4 të vrarët.

“Nëse deri më 2 mars nuk vendoset drejtësi jo për ata 4 familjarë, por për të gjithë Shqipërinë dhe nuk largon kriminelët, më 2 mars do jemi atje, këtë herë jo me fishekzjarrë por ndryshe” paralajmëroi kreu i AK, Kreshnik Spahiu. Pas fjalimit protestuesit u përplasën me policinë dhe hodhën tymuese. Situata është vënë shumë shpejt nën kontroll.