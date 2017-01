Ngjela: Koalicioni PS-LSI? E shoh të pamundur

Zgjedhjet e qershorit po trokasin dhe dy partitë e mëdha janë në kërkim të aleancave sa më të gjera. Por ku të jetë LSI në këto zgjedhje? A do të vazhdojë koalicionin me PS, do të dalë e vetme apo do të lëvizë në krahun tjetër?

“LSI nuk ka asnjë mundësi që të bëjë koalicion me PS. Shenjat janë që nuk mund të ketë më koalicion. Nuk besoj që të kemi një koalicion PS-LSI”, thotë ai.

Avokati mendon se PDIU krijoi një ekuilibër të ri brenda aleancës.

“Nuk lejoi që të krijohej krizë brenda mazhorancës. Ka ndihmuar në shumë probleme. I hoqi forcën politike Metës, që i ra në funksion të reformës në drejtësi”, deklaroi Ngjela.

Sipas Ngjelës, nga largimi i LSI-së, PS dhe koalicioni do të rritej me të paktën 7 përqind në krahasim me 2013-n.

“Jam i bindur që minimumi që PS dhe koalicioni në 2013 ka humbur rreth 7 përqind ngaqë ka afruar Metën”, u shpreh ai.

Ngjela tha se në këto zgjedhje Kryeministri Rama do të përballet me shumë kundërshtarë, edhe brenda mazhorancës.

“Nuk është vetëm opozita kundërshtare e tij. Ka edhe kundërshtarë të tjerë”, deklaroi ai.