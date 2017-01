Moti i keq, Emergjencat Civile: Ka ende rrugë rurale të bllokuara, po punohet

Gjatë 24 orëve të kaluara mbi vendin tonë ka mbizotëruar mot me vranësira të çrregullta që janë shoqëruar me reshje të dobëta. Akset kombëtare rrugore janë të kalueshme normalisht, në disa rrugë rurale ka vështirësi dhe kalimi bëhet me zinxhirë. Ndërkohë strukturat e Emergjencave po punojnë për hapjen e disa rrugët drejt fshatrave, që janë ende të bllokuara nga dëbora e rënë ditët e fundit.

Qarku Dibër

Të kalueshëm me zinxhirë janë akset rrugore: Ura e Çerenecit–Steblevë (në vendin e quajtur Qafë Dragalic, Klenje), Lurë–Rrëshen (në vendin e quajtur Kraj, Lurë), Skuraj–Burrel–Qafë Bualli, Qafë Bualli–Krastë, Qafë Bualli–Peshkopi, Peshkopi–Kala e Dodës (Vasie), Muhur–Draj Reç, 3 fshatrat Lunar, Lukan, Kacni në Njësinë Administrative Selishtë, akset Ura e Çerenecit–Ostren–Trebisht, Ura e Qytetit–Zerqan, Klos–Xiber, Klos–Gurre dhe Burrel-Macukull.

I bllokuar është aksi rrugor Peshkopi–Lurë.

Punohet për normalizimin e gjendjes pas mungesës së përkohshme të furnizimit me ujë të pijshëm në bashkinë Dibër e Bulqizë.

Ndërsa në të gjithë Qarkun Dibër nuk ka pasur probleme me furnizim të energjisë elektrike.

Qarku Shkodër

Të bllokuara janë akset Qafë Thore–Theth dhe Kryezi–Iballë (Fushë Arrëz), ku po punohet për hapjen e tyre.

Të kalueshme me zinxhirë: Tamarë–Vermosh (Malësi e Madhe), Hadroj–Qafë Benë (Pukë), Fushë Arrëz–Qafë Mali–Fierz (Pukë), Fushë Arrëz–Qafë Shllak (Pukë), Qafë Çelë–Pukë–Fushë Arrëz (Pukë), Bardhet–Kryezi (Fushë Arrëz), Shkodër–Bregu Lumit–Theth, Laç Vau Dejës–Qafë Çelë–Pukë, Iballë–Bardhet (Fushë Arrëz).

Pa anergji elektrike janë disa fshatra në Pult. Ndërsa në shkallë Qarku, nuk ka pasur reshje shiu dhe dëbore.

Qarku Kukës

Akset rrugore nacionale Kukës, Has dhe Tropojë janë të kalueshëm pa zinxhirë.

Të bllokuara në bashkinë Kukës janë akset rrugore në Njësinë Administrative Arrën, fshati Turaj (Topojan), dhe fshati Nimçe (Zapod), për të cilat po punohet për lidhjen me qendrën.

Në Bashkinë Tropojë janë akset e fshatrave Curraj i Epërm, Salcë, Palcë dhe Gjonpepaj të Njësisë Administrative Lekbibaj, fshatrat Treshnjevë, Papaj, Gegaj të Njësisë Administrative Tropojë e Vjetër, si dhe fshatrat Lëkurtaj e Selimaj të Njësisë Administrative Bujan.

Probleme me energjinë elektrike janë shënuar në fshtrat fshatrat Kam, Çorraj, Zogaj, Kepenek (Njësia Administrative Bytyç).

Qarku Korçë

I bllokuar është aksi Korçë–Dardhë, ku po punohet për hapjen e tij.

Të kalueshme me zinxhirë akset: Korçë–Voskopojë, Ersekë–Leskovik, Liqenas–Dogana–Goricë, Korçë–Dogana–Kapshticë.

Qarku Gjirokastër

I bllokuar aksi rrugor i Njësisë Administrative Libohovë, drejt Zagories, ku po punohet për hapjen.

Të kalueshëm me zinxhirë akset rrugore : Bënçë–Tepelenë, Kolonjë–Golem në Njësinë Administrative Picar (Gjirokastër).

Qarku Vlorë

Qarkullimi në Qafën e Llogorasë e në Qafën e Muzinës kryhet normalisht dhe pa zinxhirë.

Parashikimi për nesër (20 Janar 2017)

Gjatë ditës së nesërme mbi vendin tonë do të mbizotërojë mot i kthjellët me vranësira të çrregullta.

Temperaturat ekstreme, pritet të luhaten:

– 6°C dhe -3°C në vendet malore

3°C dhe 11°C në vendet e ulëta

5°C dhe 13°C në bregdet.