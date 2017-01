Në rajonin verior Shkodër ka pasur reshje bore në të gjithë akset e këtij rajoni. Akset ku sasia e borës është më e madhe është si më poshtë:

“Në aksin Kuben – Vasie, ka 25 cm borë, qarkullimi kryhet pjesërisht me zinxhirë. Në aksin Peshkopi – Qafë Drajë, ka 25 cm borë, qarkullimi bëhet pjesërisht me zinxhirë. Në aksin Ura e Cerenecit – Steblevë, ka 15 – 25 cm borë, qarkullimi bëhet pjesërisht me zinxhirë.

Në aksin Qafë Bualli – Krastë, ka 20 cm borë, qarkullimi bëhet pjesërisht me zinxhirë. Në Rrugën e Kombit, qarkullimi është normal në të gjitha korsitë. Është bërë pastrimi i borës dhe kriposja e rrugës. Në aksin Laç – Vau i Dejës – Fushë Arrëz, ka 20 cm borë, punohet me 3 borëpastruese, qarkullimi është me zinxhirë. Në aksin K/Hadroj – Qafë Benë, ka 20 cm borë, qarkullimi kryhet me zinxhirë.

Në aksin Fushë Arrëz – Fushë Dukagjin, ka 30 – 50 cm borë, qarkullimi kryhet me zinxhirë. Në të gjithë akset punohet për pastrimin e borës dhe hedhjen e kripës nga kontraktorët”, njofton Ministria e Transporteve.

Në rajonin qendror Tiranë.

Në akset e Dajtit qarkullimi kryhet pjesërisht me zinxhirë, për shkak të reshjeve të borës. Të bëhet kujdes në segmentin Qafë Priskë – Qafë Mollë. Në aksin Librazhd – Steblevë, ka 10 cm borë dhe vazhdon të bjerë. Nuk ka probleme për qarkullimin. Edhe në akset e tjerë është bërë pastrimi dhe hedhja e kripës. Në Rajonin Jugor Gjirokastër: Në akset e Korçës nuk ka pasur reshje bore. Qarkullimi është normal në të gjitha akset e këtij Rajoni.

Të gjithë kontraktorët janë në gatishmëri me mjete dhe njerëz, për përballimin e situatës dimërore. Rekomandohen përdoruesit e rrugës të bëjnë kujdes sidomos në akset ku ka prani të borës ose ngricave, dhe të respektojnë sinjalistikën rrugore.