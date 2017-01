Djuric kërcënon Prishtinën dhe serbët e Kosovës

Sipas tij, ata që përpiqen që të minojnë nga brenda këtë unitet do të bartin pasoja.

“Unë shpresoj se ky ishte mësim i mjaftueshëm për të gjithë ata që mund të mendojnë se është e mundur të jesh përfaqësues politik i popullit serb në Kosovë dhe të punosh pa konsultime me Qeverinë e Serbisë dhe kundër vullnetit të popullit serb në krahinë. Situata, në aspektin politik, duhet të kthehet në gjendjen e mëparshme, dhe për pasojat e mëtejshme politike do t’i mendojmë pasi që në fazën e parë të anulojmë dëmin e shkaktuar nga papërgjegjshmëria e individëve”, tha Djuric në intervistën e Vitit të Ri me të përjavshmen “Jedinstvo”, raporton Gazeta Express.

Sipas tij, “kur serbët u mblodhën në një front të fortë dhe të unifikuar politik, kjo i përkujton promovuesit e vetëshpallur të Kosovës se projekti i shtetësisë së rrejshme të Kosovës është i paarritshëm për sa kohë që gziston shteti i Serbisë dhe serbët në Kosovë”.

Siç theksoi ai, “tri vite të minimit dhe justifikimeve pa vend janë prapa nesh, dhe populli serb, nëse angazhohet vetë në formimin e BKS, ndër të tjera, do të dalë në mbrojtje të kuptimit të dialogut të Brukselit, duke qenë se dialog kuptimplotë nuk mund të ketë nëse fjala e dhënë dhe angazhimet e marra nuk respektohen”.