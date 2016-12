Lu uron shqiptarët: Një Vit të Ri të gëzuar dhe të shëndetshëm

Donald Lu dhe gjithë stafi i ambasadës amerikane kanë uruar të gjithë shqiptarët me rastin e Vitit të Ri. Këtë urim, ambasada e ka shoqëruar me një kartolinë.

“Ambasadori Lu, unë dhe i gjithë stafi i Ambasadës së SHBA-së në Tiranë, ju urojmë një Vit të Ri të gëzuar dhe të shëndetshëm! Ka qenë një privilegj të bashkëbisedoj me ju dhe t’u përgjigjem pyetjeve tuaja këtë vit; Kenny dhe unë shpresojmë të kemi më shumë argëtim dhe aventura me ju në vitin që vjen. Dhe sigurisht, nëse ju keni ndonjë pyetje të minutës së fundit mbi vizat, unë do t’i përgjigjem me kënaqësi në komentet më poshtë. Gëzuar!” uron ambasada.