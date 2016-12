Shpërblimi i pensionistëve, të mërkurën nis shpërndarja

Të mërkurën pritet të nisë shpërndarja e shpërblimit prej 6 mijë lekësh për pensionistet.



Gjatë turnit të parë do të ndahet pensioni dhe shpërblimi për pensionistët që kanë ditën e pensionit.

Pasdite do jepet shpërblimi për ata që e kanë marrë tashmë, por duke ndjekur rendin kronologjik, që do të thotë se të parët do të jenë pensionistët e datave 1 dhe 2 e kështu me radhë. Grafikët do rakordohen mes ISSH-së dhe Postës Shqiptare si për pensionistë që a marrin në sportel ashtu edhe për ata që e marrin direkt në shtëpi.

“Deri mesin e javës së ardhshme do jemi rakorduar me ISSH, për të përcaktuar qartë datat që përsa u përket pensionistëve që i marrin në sportelet e postës dhe atyre që kanë datat që i marrin nëpër shtëpi. Përsa u përket zonave rurale ne jemi në kohën e duhur pasi tanimë fillojmë shpërndarjen e pensioneve normale” u shpreh Majlind Zaimi, drejtor i Postës Shqiptare.

Për pensioniste që jetojnë jashtë, apo që nuk arrijnë dot ta marrin shpërblimin para vitit të ri, paratë mund të merren edhe gjatë 2017-s. Përfitues gjithsej nga paketa e solidaritetit janë 643 pensionistë.

Ndërkohë po javën tjetër do të filloje shpërndarja e shpërblimit prej 2 mijë lekësh nga bashkitë për familjet në ndihmë ekonomike dhe personat me aftësi të kufizuara.