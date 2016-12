Rama: Vlora, një portë e bukur e Mesdheut (Video)

Kryeministri Edi Rama deklaroi sot se Vlora do të bëhet një portë e bukur shqiptare e Mesdheut, pas vitesh e vitesh të tëra lënë në harrese.

Nëpërmjet një postimi në statusin e tij social, kryeministri Rama shprehe: “VLORA po bëhet, Vlora do të bëhet, një portë e bukur shqiptare e Mesdheut, pas vitesh e vitesh të tëra harrese dhe pasioni ynë për Vlorën do të përkthehet, hap pas hapi, në vepra publike që do të lehtësojnë frymëmarrjen e mbetur prej kaq shumë vitesh e do ta fusin Vlorën në hartën e turizmit mesdhetar, si një qytet me ekonomi e shoqëri të ripërtërirë…”.

“Rruga e re e Rilindjes për Vlorën është e mundimshme, por pa kthim dhe transformimi i Vlorës do të jetë shembullor në historinë e qytetit e të fshatrave të saj të bukur…”, shkruan Rama duke postuar edhe një video.